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聯想第1季PC出貨量 冠全球

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸PC巨頭聯想今年首季出貨量1,520萬台，市占增加1.3個百分點至24.1%，穩居全球第一。（新華社）
大陸PC巨頭聯想今年首季出貨量1,520萬台，市占增加1.3個百分點至24.1%，穩居全球第一。（新華社）

市調機構IDC報告指出，今年第1季全球個人電腦（PC）出貨量年增4.9%，其中大陸PC巨頭聯想出貨量為1,520萬台，市場占有率增加1.3個百分點至24.1%，穩居全球第一，同時也以10.8%的出貨量年增速成為前三名中增長最快廠商。但在美國關稅政策的不確定性、通膨壓力及經濟衰退等，PC市場前景充滿挑戰。

報告顯示，惠普、戴爾、蘋果和華碩（2357）分別以1,280萬台、960萬台、550萬台和400萬台的出貨量分別居二至五位，市占率分別為20.2%、15.1%、8.7%與6.3%。

IDC認為第1季出貨量會增長有三個原因：一是Windows 10系統將於今年10月終止支持，推動消費者和企業升級其設備；二是是端側AI應用的強勁需求；三是雖本季未受關稅影響，但供應商和終端用戶已開始為即將到來的關稅衝擊做準備。

美國總統川普關稅或衝擊全球筆電市場，IDC全球設備追蹤副總裁雷思（Ryan Reith）表示，目前供應鏈尚未顯示任何重大變化，因為形勢幾乎不太穩定，難以做出重大商業決策。企業正評估從庫存、各地的生產能力、可能的改道機會以降低進口關稅，到一些企業與美國政府的交易討論等方方面面。就個人電腦和類似設備等硬體而言，他們仍認為，大多數價格上漲將直接轉嫁給消費者。

IDC的一項新研究顯示，由於雲端AI部署的成本高昂且存在安全風險，今年有更多企業計劃採用AI PC。調查顯示，74%受訪者預計AI PC將改善總體擁有成本。聯想集團董事長兼CEO楊元慶3月底在北京透露，聯想很快就將發布全新AI PC，其本地AI推理能力將媲美OpenAI o1-mini。他預測，三年後AI PC將占全球PC銷量的80%以上，這對聯想來說是巨大的增長機遇。

消費者 經濟衰退 美國

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