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川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

陸3月新增貸款將躍增

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美中關稅戰愈演愈烈之際，路透9日發出最新調查顯示，中國人民銀行（大陸央行）3月新增人民幣貸款預料將在2月大幅走跌後出現反彈。而這一反彈原因，是由於北京政府政策制定者允諾將推出新的經濟刺激措施，來應對日益加劇的經濟阻力與全球貿易戰緊張局勢升級的情形。

據路透報導，上述調查是根據11位經濟學家的中位數預估，3月大陸央行新增人民幣貸款可能達到人民幣3兆元（約新台幣13兆元），高於2月的人民幣1.01兆元。不過，該預測仍略低於2024年3月創下的人民幣3.09兆元紀錄。

花旗分析師在一份報告中指，「由於票據貼現利率整月保持低迷，整體信貸需求可能仍疲弱。與此同時，儘管消費貸款配額有所放寬，家庭借貸需求仍可能保持低迷。」

中國人民銀行 人民幣

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