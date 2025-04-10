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大陸「國家隊」出手買進A股 手上銀彈還有4.5兆元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中美關稅戰捲土重來，大陸「國家隊」進場護盤。 （中新社資料照）
中美關稅戰捲土重來，大陸「國家隊」進場護盤。 （中新社資料照）

時隔六年，中美關稅戰捲土重來，為了應對A股市場的大幅震盪，大陸「國家隊」集體出手買進A股，速度之快及配套力度堪稱史無前例，外界估計國家隊的銀彈至少還有人民幣上兆元（約新台幣4.5兆元）可以進場。

大陸面對關稅戰帶來的股災顯然有備而來，在A股黑色星期一當天就果斷出手，中央匯金就自稱「國家隊」，表明已經增持市值型ETF，隔天中國人民銀行回應，予以中央匯金充足的再貸款支持，新華社並形容是中央匯金負責投資，人行提供資金，形成中國版平準基金（平準基金是美股1929年股災後美國發明的）。

其實，國家隊最大的銀彈來自於社保基金及保險資金，大陸國家金融監督管理總局日前火速公告《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》，將保險資金可以投資權益類資產比率上調5%，也就是可以拿來投資股票的資金大增。

據易方達、富國等多家公募基金分析，保險行業2024年資金運用餘額為人民幣33.26兆元，預計若用足權益資產比例上限可以帶來人民幣上兆元資金入市，後續的潛在買盤力道不容小看。

另外，大陸國有企業及上市公司競相宣布買進庫藏股計畫，根據Wind數據統計，短短三天就有300多家發布相關公告，而且在三天內就有近百家公司宣稱已經進場買進自家股票，螞蟻雄兵的力量持續發揮作用。

人民幣 國家隊 資產 關稅

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