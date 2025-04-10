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面對關稅戰 李強：已做好準備應對壓力

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國務院總理李強4月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會指出，面對國內外形勢的新變化，把擴大內需作為長期戰略，並將根據需要及時推新增量政策，以有力政策應對外部不確定性。（美聯社）
大陸國務院總理李強4月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會指出，面對國內外形勢的新變化，把擴大內需作為長期戰略，並將根據需要及時推新增量政策，以有力政策應對外部不確定性。（美聯社）

為了因應複雜的大陸經濟形勢，外媒引述消息人士稱，大陸中央九日召開會議，討論美國加徵關稅後如何提振經濟，以及出口退稅等措施。大陸總理李強昨下午主持召開「經濟形勢專家和企業家座談會」，李強指出，要清醒看到外部衝擊對大陸經濟平穩運行造成一定壓力，「我們對此已經做了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備」。

路透社引述消息人士稱，大陸中央於九日召開會議，討論美國加徵關稅後如何提振經濟，以及出口退稅等措施，還將討論穩定資本市場的措施。大陸國務院、央行、財政部等政府部門高官將出席會議，當局旨在穩定經濟和市場，並恢復信心。

一位消息人士補充說，出口退稅補貼等措施也可能在討論之列。消息人士又稱，此次高層會議結束後，一些較為成熟、旨在提振中國經濟的舉措可能會在未來幾周及幾個月內得到實施。

而大陸央視新聞昨晚公布李強主持「經濟形勢專家和企業家座談會」，先後發言專家與企業家包含張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽等。而李強指出，大陸沉著冷靜應對風險挑戰，第一季經濟延續回升向好態勢。「同時要清醒看到外部衝擊對我國經濟平穩運行造成一定壓力，我們對此已經做了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備。只要我們堅定不移辦好自己的事，就一定能推動中國經濟行穩致遠」。

李強強調，要實施好更加積極有為的宏觀政策，「靠前發力，推動既定政策盡快落地見效」。根據形勢需要，及時推出新的增量政策，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度、穩就業促增收，以高質量供給引領需求，「創造需求」。

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