快訊

MLB／鄭宗哲初登場 首安、首盜都差一點 皮帶藏國旗亮點

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

聽新聞
0:00 / 0:00

陸睦鄰抗貿戰 習近平喊命運共同體

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸八到九日召開「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家關係，國家主席習近平則計畫即將再度訪問越南。圖為二○二三年底習近平訪越時，時任越共總書記阮富仲（前右）為習近平（前左）舉行歡迎儀式。（中新社）
大陸八到九日召開「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家關係，國家主席習近平則計畫即將再度訪問越南。圖為二○二三年底習近平訪越時，時任越共總書記阮富仲（前右）為習近平（前左）舉行歡迎儀式。（中新社）

美中關稅戰開打之際，大陸八到九日召開高規格的「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家的關係，大陸國家主席習近平出席並發表了「重要講話」。會議指出，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，高舉人類命運共同體旗幟，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

據新華社，中央周邊工作會議八到九日在北京舉行，習近平以中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席身分出席，李強等全數中共政治局常委和大陸國家副主席韓正均出席會議。

習近平強調要「聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面」。會議指出，大陸幅員遼闊、邊界線長，「周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全域的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」。

會議並提出，中共十八大以來，形成務實高效的周邊工作框架，推動周邊工作取得歷史性成就，「對於在實踐中探索形成的經驗，要堅持好、運用好」。會議還表示，當前中國大陸和周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段。要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，以高質量共建「一帶一路」為主要平台，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

會議還強調，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，展開安全和執法合作應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。

過去大陸未有舉行「中央周邊工作會議」的紀錄，類似會議是曾於二○一三年十月召開的「周邊外交工作座談會」。當時，剛上任不久的習近平指出，中共周邊外交的戰略目標，就是服從和服務於實現「兩個一百年」目標、實現中華民族偉大復興，努力使周邊同大陸「政治關係更加友好、經濟紐帶更加牢固、安全合作更加深化、人文聯繫更加緊密」。

一帶一路 中共 習近平

延伸閱讀

李強：外部衝擊中國經濟有壓力 視需要推新增量政策

陸舉行「中央周邊工作會議」 習近平：構建周邊命運共同體

因應美關稅戰衝擊？西班牙總理時隔7個月再訪陸 將與習近平會面

恐向大陸加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

相關新聞

陸睦鄰抗貿戰 習近平喊命運共同體

美中關稅戰開打之際，大陸八到九日召開高規格的「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家的關係，大陸國家主席習近平出席並發表了「...

北京進退兩難 只能打「經濟消耗戰 」

路透八日分析，川普政府對中國大陸輸美商品，以及任何購買或組裝中國商品的國家加關稅，北京被逼得進退兩難，只能準備打經濟消耗...

大陸國務院白皮書細數美違反經貿協議 籲美對話解決分歧

美國對中國大陸課徵百分之一○四關稅在台北時間昨日中午生效後，大陸國務院新聞辦發布了二點八萬字的白皮書，細數美方如何違反「...

大陸「國家隊」出手買進A股 手上銀彈還有4.5兆元

時隔六年，中美關稅戰捲土重來，為了應對A股市場的大幅震盪，大陸「國家隊」集體出手買進A股，速度之快及配套力度堪稱史無前例...

大陸官媒：關稅反制措施合情合理

美國對中國大陸課徵百分之一○四關稅昨日生效，大陸在昨晚宣布進一步的反制措施前，先透過官媒釋出「談判大門還沒關上」的訊號，...

陸AI模型性能 與美差距大幅縮小

史丹佛大學以人為本人工智慧研究所（Stanford HAI）日前發布「2025年人工智慧指數報告」指出，2023年美國領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。