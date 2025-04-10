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陸對美出口 恐大程度消失
川普第二任期對中國商品加徵104%的巨額關稅昨（9）日起生效，撼動美中貿易局勢。分析認為，此次美國對中國商品加徵的高額關稅，會對中國經濟成長率構成約2.4個百分點的拖累，若關稅戰持續，中國對美的出口將「在很大程度上消失」。
華爾街日報報導，高盛表示，美國關稅的影響並非線性，因在某些情況下，中國是某種產品的主要或唯一來源地，因此美國難以找到替代品。
而美國自中國進口的商品中，約有三分之一對中國的依賴度超70%，暗示若美國總統川普再提高關稅，對中國經濟的進一步損害也將有限，儘管到目前為止壓力相當大。
高盛指，中國已將今年GDP目標定為5%左右，惟此次美國對中國共加徵的104％關稅，料將對中國構成約2.4個百分點的拖累。高盛目前預期中國GDP增速是4.5%，並且存在下行風險。
BBC中文則引述牛津經濟研究院首席經濟學家盧姿蕙稱，「最壞的情況」是若美中雙邊貿易完全消失，這將使中國損失3個百分點的GDP。
凱投宏觀分析，如果關稅措施繼續實施，未來幾年中國對美的出口規模或縮水超一半。這可能會使中國經濟成長率減少1至1.5個百分點。
法國興業銀行經濟學家則稱，中國對美國的出口將因川普最新一輪關稅「在很大程度上消失」，這些關稅的規模太大，任何出口商或消費者都無法承受，且很難透過貨幣貶值完全抵消。
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