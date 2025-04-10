陸蘋鏈龍頭立訊擬赴美生產 公司未證實

美國總統川普宣布對等關稅生效，而供應鏈遍布亞洲的蘋果公司首當其衝。路透報導，中國大陸蘋果鏈龍頭立訊精密正與客戶商討如何將更多產線轉移至大陸以外，包括移至美國來應對關稅。不過，蘋果與立訊精密並未證實相關訊息。

路透取得立訊精密的電話會議紀錄中指出，立訊董事長王來春表示，關稅對利潤和收入的影響不大，因為其公司只向美國出口少量成品。

該公司需要考慮增加海外投資，並暫停在中國的一些投資計畫。「如果有商業保障，並且我們能夠進行良好的評估，我們不排除將一些產品本地化以滿足美國市場的需求」，「但對於這一步，我們也會權衡一些長期發展和安全方面的考慮。」

每日經濟新聞報導，立訊精密本月6日便表示關稅影響有限，「在電子製造業供應鏈企業中，通常與客戶商定採用FOB模式（即離岸價），供應鏈企業不需要承擔關稅，關稅由進口商（客戶）承擔。」

立訊精密也稱，透過多元化客戶結構、全球產能布局和核心技術自主創新，降低單一市場波動和地緣不確定性的影響。據了解，該公司已在越南、印尼、馬來西亞、泰國、美國、墨西哥、羅馬尼亞等國家與地區搭建產能基地與研發中心。

此外，大陸其他果鏈企業如藍思科技7日回應指出，經全面評估，預計關稅政策變化對整體經營影響非常有限。該公司表示，與海外客戶交易採用離岸價或向客戶收取運費，交貨到指定目的地，並由進口方客戶承擔關稅；另一家蘋果供應鏈領益智造表示，已透過全球產能布局，對沖國際貿易不確定性影響。他們位於產業鏈中上游環節，主要產品不直接從中國出口美國，具備消化供應鏈波動的強大能力。

分析普遍認為，蘋果公司與消費者將成為關稅苦主。

中銀證券研報稱目前主要蘋果鏈企業毛利率約10%~15%，進一步向下壓縮空間有限，因此認為果鏈企業不可能虧本接單，關稅帶來的價格漲幅預計將由蘋果公司和消費者承擔；另據摩根士丹利測算，對中國加徵關稅將使蘋果公司每年增加約85億美元的成本。