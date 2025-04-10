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離岸人民幣跌至最低點 專家：後續還會貶

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美中貿易戰急劇升級之際，北京當局鬆綁對人民幣匯價的嚴格管控，離岸人民幣跌至歷來最低水平。(美聯社)
美中貿易戰急劇升級之際，北京當局鬆綁對人民幣匯價的嚴格管控，離岸人民幣跌至歷來最低水平。(美聯社)

美中貿易戰急劇升級之際，北京當局鬆綁對人民幣匯價的嚴格管控，離岸人民幣跌至歷來最低水平，分析師和經濟學家都認為人民幣還會續貶，高盛更指出，中國大陸可能出售美元資產，以抵禦川普的關稅衝擊，並捍衛人民幣匯率。

高額關稅下人民幣承受壓力，離岸人民幣兌美元在台灣9日清晨將近5時左右急跌1.1%，至人民幣7.4290元，寫歷來新低，在岸價一度跌穿7.35，創2008年金融海嘯以來最低。

人民銀行（中國大陸央行）9日將人民幣中間價設定在1美元兌7.2038元，為2023年9月以來最弱，也是川普去年11月勝選以來中間價首度低於7.20。

富國銀行總理策略和新興市場董事總經理查特籍表示，「我們認為從現在開始人民幣將加快貶值，中國當局也透過中間價暗示更大的匯率靈活性」，「這將是一次有管理的、持續性的貶值」，可能導致離岸人民幣貶至7.50元以下。

Jefferies也認為，中國大陸無法承受美國高關稅所造成的痛苦，人民幣貶值風險升至75%。

高盛也指出，中國大陸今年實質經濟要成長4.5%的預期，正面臨下行風險，中國大陸也可能出售美元資產，這也符合人行推動外匯存底多元化的努力。

人民幣 川普

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