工信部再完善新興產業標準
中國大陸工業和信息化部辦公廳近日印發2025年工業和信息化標準工作要點（簡稱工作要點），其中提到推進5G-A（5G網路的演進和增強版本）、低空信息（資訊）基礎設施、6G、量子保密通信等標準研究。
中新社報導，據工信部官網8日消息，工作要點提出，今年圍繞健全構建現代化產業體系，實施「新產業標準化領航工程實施方案（2023—2035年）」，持續完善新興產業標準體系建設，前瞻布局未來產業標準研究，制定行業標準1800項以上，組建5個以上新興產業和未來產業標準化技術組織。
工作要點對新興產業標準建設工作進行了明確部署，提出優化完善雲計算、大數據、區塊鏈、北斗導航等新一代信息技術標準；加快構建新型信息基礎設施標準體系，推進5G-A、低空信息基礎設施、6G、量子保密通信等標準研究；開展先進金屬、先進非金屬、先進高分子等新材料，關鍵零部件、智能化網聯化技術、全生命周期管理等新能源汽車，特殊行業應用等機器人，高檔數控機床、醫療裝備、安全應急裝備等高端裝備，綠色智能船舶、深海極地裝備等船舶與海洋工程裝備，低空產業、大飛機等民用航空標準體系建設。
未來產業標準建設方面，則提出開展元宇宙、腦機接口、量子信息、人形機器人、生成式人工智慧、生物製造、先進計算、未來網路、新型儲能等標準研究。
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