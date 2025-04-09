與川普大打關稅戰 毛寧於X貼習近平昔日影片：中華民族嚇不倒

美國與中國大陸大打關稅戰，在美國向大陸加徵104%關稅於台北時間9日中午生效後，大陸外交部新聞司司長、發言人毛寧9日在社群平台X發布一段大陸國家主席習近平昔日出席「抗美援朝」紀念活動的講話影片，強調「中華民族是嚇不倒、壓不垮的」，似在展現對美的強硬態度。而隨後在9日晚間，大陸便宣布將對美國加徵關稅稅率調升至84%予以反制。

毛寧9日下午在X平台發布了一段習近平2020年10月在「紀念中國人民志願軍『抗美援朝』出國作戰70周年大會」的講話，並且寫道：「中國人民從來不向任何威脅低頭。」

習近平在影片中的講話說：「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的。」隨後，大會現場傳出熱烈掌聲。這則影片在中美關稅戰升溫之際發布，似乎是對美國總統川普的極限施壓作出回應。

毛寧9日在X平台上發布了多則影片和圖文，都劍指美國對大陸加徵對等關稅的行為。其中一張對比圖，左半部是川普在4月2日宣布對等關稅時，手裡拿著的各國列表及其對其課徵的關稅，右半部則是大大的數字「0」，是大陸對有建交的最不發達國家實施零關稅政策。