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進出口規模再擴大 廣西、阿聯深化合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

4月6日至8日，廣西壯族自治區主席藍天立率廣西代表團訪問阿聯（阿拉伯聯合大公國），與阿聯有關部門舉行工作會談，出席相關經貿活動，就深化雙方經貿、產業、港口物流、能源等領域合作交換意見。

中新社報導，藍天立表示，此訪旨在進一步推動與阿聯各領域合作，用好阿聯國際投資峰會、中國—東協博覽會等平台，持續擴大能源化工、機械裝備等進出口規模，加強海運港口和產業園區合作。 　　

阿方表示看好廣西區位優勢、豐富資源和發展前景，願發揮全球貿易和投資門戶作用，加強與廣西在港口物流、先進製造業、可再生能源、電子商務及旅遊等領域交流合作，並為廣西開拓海外市場、促進海外投資提供有力支持。

訪問期間，廣西代表團應邀參加「投資中國」中國（廣西）—阿聯經貿合作對接會，並見證廣西7個對外合作項目現場簽約。同時，廣西北部灣國際港務集團有限公司與杜拜環球港務集團（DP World）簽署合作備忘錄。雙方明確，發揮各自優勢，加強港口運營、航線開通、物流倉儲、資訊共享、市場開拓等領域合作，更好促進雙邊貿易增長，實現互利共贏。 　

近年來，廣西與阿聯經貿合作日益緊密，阿聯已經成為廣西在中東地區的重點經貿夥伴。2020年至2024年雙方進出口總額年均增長47.5%。

再生能源 物流 經貿

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