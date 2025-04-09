快訊

台中驚傳死亡車禍 69歲男子穿越馬路遭機車迎面撞死

TikTok出售與否 中國商務部：出口技術需經審批

中央社／ 上海9日電

美國總統川普日前將TikTok（抖音國際版）在美業務出售期限再展延75天，中國商務部今天回應，具體商業安排必須符合中國法律，包括出口技術，須經中國政府依法審批。

中國商務部網站今天以新聞發言人名義，就美方發布TikTok延期行政令答記者問。

發言人說，中方重申，中國政府一貫尊重和維護企業合法權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，反對無視市場經濟規律、強取豪奪、損害企業正當權益的做法。

他說，中方尊重企業間平等、自願、公平的商業行為。具體商業安排必須符合中國法律，包括出口技術，須經中國政府依法審批。

TikTok擁有超過1.7億名美國用戶，但依據美國去年通過的法律，TikTok必須脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則就得關閉在美業務。

川普（Donald Trump）1月20日回任美國總統後即簽署命令，將法院原本裁定TikTok須於1月19日停止在美營運延後75天生效，也就是延到4月5日。這段期間，陸續傳出有數組美國買家在收購TikTok在美業務感興趣。

川普4月2日宣布對中國進口商品加徵34%關稅，隨後於4日再給TikTok寬限75天尋找非中國買主，否則在美業務面臨被禁。他在6日說，要不是美國對中國加徵關稅，中國原本會同意出售短影音應用程式TikTok的交易。

中國外交部新聞發言人林劍7日已回應有關TikTok的問題，他表示，中方將依據「中國的法律法規」處理相關問題。

美國這一波「對等關稅」在9日12時生效，並將原本對中國34%的關稅追加到84%，中國商務部晚間對TikTok出售延期行政令一事表態，明確提出出口技術需審批。

TikTok 法律 美國

延伸閱讀

川普關稅風暴 金管會號令銀行與保險推出展延貸款、續期保費和降租紓困

陸反制84%關稅！美中貿易戰最壞結局 共和黨參議員：恐危及台灣自由

川普揮關稅大棒 前美商務部官員建議：台灣應與他國結盟應對

川普稱台灣偷美晶片業 台達電創辦人鄭崇華怒發聲：絕不是那傢伙所說

相關新聞

陸對12家美國實體出口管制 並制裁六「涉台軍售」美企

面對美國將對陸加徵的「對等關稅」提高至84%，大陸今晚重演四日時的劇本，對美反制措施連發，除宣布明日起也將對美產品關稅從...

美提高陸港小額包裹關稅至90% 港貨運物流業曝「帶來毀滅性影響」

美國白宮宣布，將大陸和香港的小包裹徵稅額，從貨值的30%大幅加至90%，5月2日生效。香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表...

傳大陸央行指導國有大行暫緩購匯 不允許人民幣大幅貶值

美國對大陸商品加徵104%的巨額關稅9日起生效，全球貿易戰情勢加劇。路透引述消息報導，中國人民銀行（大陸央行）近日指導國...

陸文旅部稱「中美經貿關係惡化」 提示赴美旅遊風險

面對美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施，大陸文旅部晚間突發公告，稱由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，提示中國...

大陸高層領導傳將召開會議 商提振經濟及穩定資本市場

中美關稅戰加劇升溫之際，路透引述消息人士的話指出，大陸高層領導人最快將於9日召開會議，討論一系列提振大陸經濟發展，以及穩...

與川普大打關稅戰 毛寧於X貼習近平昔日影片：中華民族嚇不倒

美國與中國大陸大打關稅戰，在美國向大陸加徵104%關稅於台北時間9日中午生效後，大陸外交部新聞司司長、發言人毛寧9日在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。