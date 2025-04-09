快訊

獨／女護理師關心病患竟遭毆打 基隆長庚證實：已驗傷報警

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

李強：擴大內需為長期戰略 並依需要及時推新增量政策

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院總理李強4月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會指出，面對國內外形勢的新變化，把擴大內需作為長期戰略，並將根據需要及時推新增量政策，以有力政策應對外部不確定性。（美聯社）
大陸國務院總理李強4月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會指出，面對國內外形勢的新變化，把擴大內需作為長期戰略，並將根據需要及時推新增量政策，以有力政策應對外部不確定性。（美聯社）

美中關稅戰全面升級之際，大陸國務院總理李強4月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會指出，面對國內外形勢的新變化，做好今年第二季和下一步經濟工作尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。他還稱，把擴大內需作為長期戰略，並將根據形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應對外部環境的不確定性。

根據新華社報導，李強在「經濟形勢專家和企業家座談會」中發言稱，今年的形勢比較特殊，大陸沉著冷靜應對各種風險挑戰，第一季經濟運行延續回升向好態勢。同時，要清醒看到，外部衝擊對我國經濟平穩運行造成一定壓力。

李強續稱，大陸對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備。大陸的發展「從來都是在克服困難挑戰中前進的，只要我們堅定信心、團結奮鬥，堅定不移辦好自己的事，就一定能夠化危為機，推動中國經濟行穩致遠。」

李強強調，面對國內外形勢的新變化，做好第二季和下一步經濟工作尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策盡快落地見效，根據形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應對外部環境的不確定性。

李強接著說道，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，在抓好消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展，以高質量供給引領需求、創造需求。要充分激發各類經營主體活力，深入落實各項支持性政策，著力規範涉企執法，進一步解決帳款拖欠、融資難融資貴等問題，實打實幫助企業解決發展中的困難，努力為企業提供更好的發展環境和政策服務。

李強最後提到，「希望廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，做強做優做大企業，為國家發展大局多作貢獻。希望專家學者圍繞經濟運作中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。」

李強

延伸閱讀

陸舉行「中央周邊工作會議」 習近平：構建周邊命運共同體

離岸人民幣兌美元創紀錄新低 分析師估持續走貶至7.5

歐盟主席籲陸避免關稅戰再升級 李強：沒有國家可獨善其身

美對等關稅生效前…陸總理李強通話歐盟主席 喊加強合作、批美霸凌

相關新聞

野村：大陸「國家隊」未來幾周將大舉干預股市

投行野村發布報告稱，關稅戰陰霾之下，金融市場尤其是股市首當其衝，大陸方面預計在中國人民銀行（大陸央行）支持下，類平準基金...

陸對12家美國實體出口管制 並制裁六「涉台軍售」美企

面對美國將對陸加徵的「對等關稅」提高至84%，大陸今晚重演四日時的劇本，對美反制措施連發，除宣布明日起也將對美產品關稅從...

美提高陸港小額包裹關稅至90% 港貨運物流業曝「帶來毀滅性影響」

美國白宮宣布，將大陸和香港的小包裹徵稅額，從貨值的30%大幅加至90%，5月2日生效。香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表...

傳大陸央行指導國有大行暫緩購匯 不允許人民幣大幅貶值

美國對大陸商品加徵104%的巨額關稅9日起生效，全球貿易戰情勢加劇。路透引述消息報導，中國人民銀行（大陸央行）近日指導國...

陸文旅部稱「中美經貿關係惡化」 提示赴美旅遊風險

面對美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施，大陸文旅部晚間突發公告，稱由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，提示中國...

大陸高層領導傳將召開會議 商提振經濟及穩定資本市場

中美關稅戰加劇升溫之際，路透引述消息人士的話指出，大陸高層領導人最快將於9日召開會議，討論一系列提振大陸經濟發展，以及穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。