李強：擴大內需為長期戰略 並依需要及時推新增量政策
美中關稅戰全面升級之際，大陸國務院總理李強4月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會指出，面對國內外形勢的新變化，做好今年第二季和下一步經濟工作尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。他還稱，把擴大內需作為長期戰略，並將根據形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應對外部環境的不確定性。
根據新華社報導，李強在「經濟形勢專家和企業家座談會」中發言稱，今年的形勢比較特殊，大陸沉著冷靜應對各種風險挑戰，第一季經濟運行延續回升向好態勢。同時，要清醒看到，外部衝擊對我國經濟平穩運行造成一定壓力。
李強續稱，大陸對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備。大陸的發展「從來都是在克服困難挑戰中前進的，只要我們堅定信心、團結奮鬥，堅定不移辦好自己的事，就一定能夠化危為機，推動中國經濟行穩致遠。」
李強強調，面對國內外形勢的新變化，做好第二季和下一步經濟工作尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策盡快落地見效，根據形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應對外部環境的不確定性。
李強接著說道，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，在抓好消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展，以高質量供給引領需求、創造需求。要充分激發各類經營主體活力，深入落實各項支持性政策，著力規範涉企執法，進一步解決帳款拖欠、融資難融資貴等問題，實打實幫助企業解決發展中的困難，努力為企業提供更好的發展環境和政策服務。
李強最後提到，「希望廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，做強做優做大企業，為國家發展大局多作貢獻。希望專家學者圍繞經濟運作中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。」
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