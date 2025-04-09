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菲律賓對仁愛礁「坐灘」軍艦運補 陸稱全程監管

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
菲律賓在中方允許下，再對「坐灘」仁愛礁的菲律賓軍艦運送物資。（路透）
菲律賓在中方允許下，再對「坐灘」仁愛礁的菲律賓軍艦運送物資。（路透）

在去年七月，中國大陸和菲律賓曾就仁愛礁坐灘軍艦運補達成了臨時協議下，據中國海警局今天發布，「四月九日，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法『坐灘』仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。」

中國海警局新聞發言人劉德軍說，中方敦促菲方信守承諾，停止炒作，並和中方相向而行，共同管控好海上局勢。

劉德軍還表示，中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域展開維權執法活動。

中國大陸和菲律賓近年多次在南海海域包括黃岩島、仁愛礁等附近海域對峙，尤其是菲律賓於1999年擱淺在仁愛礁上的「馬德雷山號」登陸艦運補問題，之後，兩國於去年七月達成臨時運補協議，為緊張局勢稍降溫。

儘管中菲於去年十一月，再因菲律賓公布海洋區域法等，及大陸發布所謂黃岩島領海基線反制，導致矛盾再起，但菲律賓對仁愛礁坐灘軍艦的運補，仍按照雙方協商進行，包括在去年7月27日、9月26日、11月14日，以及今年1月24日，均實施了運補，而中方也均發布對其「全程監管」的訊息。

菲律賓 軍艦

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