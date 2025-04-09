陸對12家美國實體出口管制 並制裁六「涉台軍售」美企

面對美國將對陸加徵的「對等關稅」提高至84%，大陸今晚重演四日時的劇本，對美反制措施連發，除宣布明日起也將對美產品關稅從34%提高至84%。大陸商務部晚間公告，再次啟用「不可靠實體清單」，對6家涉台軍售企業實施制裁，和將12家美國實體列入出口管制管控名單。

據大陸商務部晚間公告，決定將美國護盾人工智能公司（Shield AI,Inc.）、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）、Group W公司（Group W）和哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）等6家實體列入不可靠實體清單。

據公告，中方將對上述六家美企採取以下處理措施：一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；二、禁止上述企業在中國境內新增投資。

同時，大陸商務部也公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向上述12家美國實體出口兩用物項，正在展開的相關出口活動應當立即停止，和特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請等。

公告中列出的12家出口管制的美國實體，依序為：美國光子公司（American Photonics）、諾沃特公司（Novotech, Inc.）、埃科達因公司（Echodyne）、馬文工程公司（Marvin Engineering Company, Inc.）、埃克索維拉公司（Exovera）、特勵達布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering, Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）、多莫戰術通訊公司（Domo Tactical Communications）、英斯圖公司（Insitu, Inc.）。

上述兩項公告，均自2025年4月10日12時01分起正式實施。

大陸商務部新聞發言人說，近年來，護盾人工智能公司、內華達山脈公司等6家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台展開所謂軍事技術合作，嚴重損害大陸國家主權、安全和發展利益。

大陸商務部新聞發言人並補充，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害大陸國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。「中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。」

大陸商務部新聞發言人還對將12家美國實體列入出口管制管控名單表示，這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。

早前，大陸國務院關稅稅則委員會晚間發布公告，自4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%。