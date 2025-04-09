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美提高陸港小額包裹關稅至90% 港貨運物流業曝「帶來毀滅性影響」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國白宮宣布，將大陸和香港的小包裹徵稅額，從貨值的30%大幅加至90%，5月2日生效。香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表示，美國的做法對所有電商平台出貨帶來毀滅性影響。路透
美國白宮宣布，將大陸和香港的小包裹徵稅額，從貨值的30%大幅加至90%，5月2日生效。香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表示，美國的做法對所有電商平台出貨帶來毀滅性影響。路透

美國白宮宣布，將大陸和香港的小包裹徵稅額，從貨值的30%大幅加至90%，5月2日生效。香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表示，美國的做法對所有電商平台出貨帶來毀滅性影響，涉及所有供應鏈及產品，小至手機殼，大至大型家電，甚至食品及其他民生日用品都會受影響。

經濟通通訊社報導，劉浩然指出，業界相信未來數個月公司營運上不容樂觀，但不會坐以待斃。

他又提到，物流業界或許藉著這次機會，開發不同地區的市場，包括以往貿易額較小的地方，例如中亞、中東、非洲等，但開發新興市場需時，所以短時間內都會繼續持觀望態度，也會適度節流，但有信心業界仍可找到生存空間。

劉浩然表示，傳統的歐美市場，過去十多年其實已達到飽和階段，所以不少業界過往都已開始投放資源發掘新興市場。

新興市場 物流 美國

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