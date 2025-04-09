大陸高層領導傳將召開會議 商提振經濟及穩定資本市場

中美關稅戰加劇升溫之際，路透引述消息人士的話指出，大陸高層領導人最快將於9日召開會議，討論一系列提振大陸經濟發展，以及穩定資本市場的措施。

經濟學家警告稱，貿易方面的猛烈攻擊，可能導致今年世界第二大經濟體的經濟成長率下降一到兩個百分點，加劇工業產能過剩，使境內就業面臨風險，並進一步加劇通貨緊縮。

路透報導指出，自上周美國總統川普對大陸再加徵關稅以來，此次會議將是首次公開的高級別會議，來自國務院、政府部門和監管機構的多位高級官員將出席。

美國對等關稅於9日中午起生效，對大陸徵稅稅率累計增至104%。消息人士稱，大陸決策者預計將討論提振境內消費以及支持資本市場的措施。其中一位消息人士表示，會議上還可能討論出口退稅補貼等舉措。

消息人士表示，大陸國務院高層領導以及央行、財政部等多家政府機構的高級官員預計將出席該會議。大陸商務部以及國家金融監督管理總局的官員預計也將出席會議。

預計此次高層會議結束後，一些較為成熟、目的在提振大陸經濟的舉措，可能會在未來幾周及幾個月內得到實施。大陸官媒預計將報導會議的部分內容，因為大陸政府的目標是穩定經濟和市場，並提振大眾信心。

川普的懲罰性關稅顛覆了數十年來持續存在的全球貿易秩序，引發了人們對經濟衰退的擔憂，並導致全球股市大幅下跌。

對大陸而言，貿易戰爆發之際，經濟正受到長期房地產危機和高額地方政府債務的困擾，企業和消費者的信心都受到打擊。

儘管大陸方面上周宣布對美國徵收反關稅，誓言要反擊美國所認為的敲詐行為，但分析人士表示，川普對大陸以及任何購買或組裝大陸商品的國家徵收關稅，讓北京感到走投無路。

大陸商務部9日表示，大陸不希望與美國發生貿易戰，但如果川普繼續加劇貿易緊張局勢，大陸將被迫與世界第一大經濟體開戰。

經濟學家表示，貨幣和財政刺激措施，不太可能完全保護大陸經濟，免受關稅導致的全球需求嚴重下滑的影響。大陸去年的貿易順差達兆美元。

最有幫助的措施是努力支持家庭消費，大陸的家庭消費比全球平均低20個百分點。而大陸官員面臨越來越大的壓力，要求採取以消費為重點的刺激措施，以減少經濟成長對出口和投資的依賴，北京方面長期以來一直承諾採取此類措施，使經濟成長更具可持續性。

但除了消費者補貼計劃外，政府尚未宣布任何有意義的舉措，經濟學家預計該計劃的影響有限。