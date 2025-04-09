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傳大陸央行指導國有大行暫緩購匯 不會允許人民幣大幅貶值

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
傳大陸央行指導國有大行暫緩購匯，不會允許人民幣大幅貶值。新華社
傳大陸央行指導國有大行暫緩購匯，不會允許人民幣大幅貶值。新華社

美國對大陸商品加徵104%的巨額關稅9日起生效，全球貿易戰情勢加劇。路透引述消息報導，中國人民銀行（大陸央行）近日指導國有大行暫緩自營購匯，並加強代客購匯的審查，避免加劇人民幣匯率調整壓力。大陸央行不會允許人民幣大幅貶值，並已要求主要國有銀行減少美元購買量。

報導指出，各大銀行也被告知，在為客戶執行美元購買訂單時要加強檢查，市場將此舉解讀為大陸央行抑制投機交易的方式。大陸大型國營銀行大舉拋售美元，買入人民幣，以減緩境內現貨市場人民幣下跌的速度。

報導引述消息稱，大陸央行不會透過人民幣貶值來減輕關稅對出口和整體經濟的打擊。一位政策顧問表示，「人民幣不會大幅貶值，因為這可能會損害市場信心，但適度貶值將有助於出口。我們還應該透過補貼、退稅或市場多元化等方式幫助重點企業。」

儘管貿易戰局勢險峻，嚴重挑戰大陸龐大出口產業的競爭力，但大陸央行仍將重點放在穩定人民幣匯率，代表金融市場穩定仍是首要任務。

分析師表示，人民幣貶值將降低出口商品價格，減輕大陸貿易和整體經濟面臨的一些壓力，但人民幣大幅貶值可能會加劇不必要的資本外流壓力，危及金融穩定。

華僑銀行外匯和利率策略師 Christopher Wong 表示，政策制定者可能更傾向於維持一定程度的人民幣穩定。他指出，大陸央行對美元兌人民幣中間價的溫和調漲，應能平息市場情緒，並為其它遭大量拋售的亞洲新興貨幣提供喘息機會。

人民幣 壓力 大陸央行

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