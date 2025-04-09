離岸人民幣跌破7.4 陸分析師：持續大幅貶值可能性不大

受美國對陸加徵104%關稅生效影響，離岸人民幣9日早上一度跌破7.4。對於大陸官方是否會透過貶值對沖關稅壓力，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，短期內人民幣走勢會相對穩定，持續大幅貶值的可能性不大。

在岸人民幣本周連續走跌，從9日中間價來看，9日人民幣對美元中間價報7.2066，較前一日繼續走貶28個基點，8日中間價報7.2038，走貶58個基點，是人民幣中間價近年來首次突破7.2這一關鍵點位。

受美國總統川普2日宣布對多國實施「對等關稅」影響，人民幣從上周開始走跌，且4日、7日下跌超過90點，外界關注中間價是否會跌破7.2關鍵關口。北京商報報導，過去1年即便面臨較大貶值壓力，人民幣中間價始終堅守7.2。業內認為，此次破位主要受隔夜美元走強，以及關稅風險等因素影響。

南華期貨研報指出，長期視角下，人民幣匯率雙向波動、彈性增強的制度改革方向具有持續性，但在短期外部衝擊尚未完全消退的過渡期，保持匯率在均衡水平上的基本穩定具有現實必要性，預計第2季度還站著看不到進一步向上突破7.5的動力，但需審慎防範匯率出現快升快貶的風險。

政策面上，王青判斷，短期內人民幣走勢會相對穩定，持續大幅貶值的可能性不大，特別是在美元指數承壓的背景下；相反，若匯市波動水平持續處於高位，穩匯市措施可能出手，以防範單邊預期過度聚集及人民幣超調風險。

王青認為，接下來一段時間的關稅談判進程、美元指數變化以及國內宏觀政策走向，將是牽動人民幣匯率的主要因素。由於加徵關稅還會對美元形成一定壓制效應，以及美國加徵關稅無疑會加快大陸的宏觀政策對沖步伐，預計2季度降準降息有望落地，將對人民幣匯率形成支撐。