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駁日本「外交藍皮書」涉陸表述 陸外交部：抹黑的陳詞濫調

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人林劍。歐新社
大陸外交部發言人林劍。歐新社

日本8日發布2025年版「外交藍皮書」，將與大陸關係定位為「日本最重要的雙邊關係之一」，但也仍將大陸定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，著墨東海、南海局勢、中俄軍事合作、日本人在陸安全等問題。大陸外交部發言人林劍9日表示，中方注意到有關情況，稱日本新版的「外交藍皮書」沿襲了指責抹黑大陸的陳詞濫調，渲染所謂「中國威脅」，無理干涉中國內政，中方堅決反對。

林劍強調，中日互為重要近鄰，保持兩國關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益。大陸敦促日方恪守中日四個政治文件的原則，「校準對華的戰略認知，停止挑動和製造陣營對抗，把全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落到實處。」

日本外務大臣岩屋毅8日在內閣會議報告2025年版外交藍皮書，裡頭提及，大陸在涵蓋釣魚台群島（日稱尖閣諸島）周邊在內的東海及南海，企圖以武力單方面改變現狀；大陸在日本周邊持續強化軍事活動，日本周邊的安全保障環境處於戰後最嚴峻、複雜的狀況。

該藍皮書還指出，俄羅斯軍方和大陸軍方在日本周邊聯手的舉動增強，日本將此視為重大憂慮。

日本的「外交藍皮書」為外務省於每年4月提出的年度外交報告，匯整前1年日本對當前國際情勢的認識及相關外交政策，2025年版的報告例外地收錄了今年2月首相石破茂與美國總統川普的首次面對面會談，但未納入川普日前發動的「對等關稅」。

川普 日本 關係

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