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野村：大陸「國家隊」未來幾周將大舉干預股市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
投行野村發布報告稱，關稅戰陰霾之下，金融市場，尤其是股市首當其衝，大陸方面預計在人行支持下，類平準基金（國家隊）將在未來幾周大舉干預股市。中新社
投行野村發布報告稱，關稅戰陰霾之下，金融市場，尤其是股市首當其衝，大陸方面預計在人行支持下，類平準基金（國家隊）將在未來幾周大舉干預股市。中新社

投行野村發布報告稱，關稅戰陰霾之下，金融市場尤其是股市首當其衝，大陸方面預計在中國人民銀行（大陸央行）支持下，類平準基金（國家隊）將在未來幾周大舉干預股市；而大陸央行本身也可能更快實施降準降息，但不會選擇讓人民幣有實質性貶值。野村並維持大陸今年GDP增長4.5%預期。

報告指出，北京很可能承諾加快並增加財政支出，以提振需求，尤其是消費需求，但在擴內需方面則需要採取更具創新性和更有魄力的舉措，「以舊換新」等短期刺激不宜頻繁使用，需考慮實施更長期的結構性政策來支撐消費。

匯港通訊報導， 野村證券中國首席分析師陸挺表示，美國和大陸陷入了一場史無前例且代價高昂的「膽小鬼博弈」，雙方似乎都不願退縮。他指，關稅戰的第1個真正戰場是金融市場，特別是股票市場。2個經濟體的金融市場都遭受了嚴重打擊，「最壞的情況可能還在後頭。」

陸挺指出，在大陸央行的支持下，大陸「國家隊」將在未來幾周大力干預股市。北京也很可能承諾加快並增加財政支出以刺激需求，尤其是消費需求。「除了為國家隊提供資金外，大陸央行還可能比計劃更早實施下調存款準備金率和降低政策利率。」

野村報告提到，改革社會保障制度，包括大幅增加對低收入家庭的基本養老金支付和增加對基本醫療保險的補貼，將是促消費和減少不平等的最有效長期政策。同時建立鼓勵生育的國家生育補貼制度，也可以在緩解人口不斷下降這一長期問題的同時刺激消費需求。

野村還維持大陸央行第2季「降準50個基點、減息15基點」的預期，認為在降準和下調政策利率前，人行近期可能先透過增加買斷式逆回購操作和恢復買入國債，引導資金價格下行。

另外，鑑於此前預期已在很大程度上納入對中美緊張局勢惡化，以及北京將相應採取政策刺激的考慮，野村維持對大陸今年GDP增長4.5%的預期。

北京 國家隊 大陸央行

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