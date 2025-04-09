美國開徵104%關稅 大陸軍工類股周三集體大漲

美國對中國大陸加徵104%關稅已於台北時間今日中午12時01分正式生效，但陸股三大股指周三仍集體收漲，其中軍工股更集體大漲，滬深兩市則有逾4,500檔個股收紅。

在高關稅陰霾下，9日陸股三大指數開盤後紛紛走低，深證成指跌幅一度超過3%，上證指數下跌2.21%，創業板指下跌3.17%。但在「反關稅概念股」持續發酵下，開盤約半小時後，三大指數就全面翻紅。

財新網指出，當前國際貿易摩擦和地緣政治風險加劇。在此背景下，國防軍工行業因具備內需驅動、計劃性強、需求剛性等特點，抗風險能力得到市場認可。2018年中美貿易摩擦期間，大陸國防軍工類股也曾大幅跑贏滬深300指數。

終場上證指數報收3,186.81點，漲1.31%；深成指報收9,539.89點，漲1.22%；創業板指報收1,858.36點，漲0.98%。

個股方面，中船應急、中國長城、中兵紅箭、中國海防、中船防務及中油資本等多檔「中字頭」個股盤中漲停，中船漢光、中無人機等個股亦位居漲幅前列。

另，因大陸國家稅務總局8日宣布，當日起，大陸離境退稅「即買即退」服務措施在全國推廣，也讓免稅店概念股在午後爆發。