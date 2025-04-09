快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

聽新聞
0:00 / 0:00

陸發布中美經貿白皮書 陸商務部：美升級經貿限制 堅決反制奉陪到底

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書。大陸商務部有關負責人9日就白皮書答記者表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也絕不會坐視人民正當權益被損害和剝奪。美聯社
大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書。大陸商務部有關負責人9日就白皮書答記者表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也絕不會坐視人民正當權益被損害和剝奪。美聯社

大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。大陸商務部有關負責人9日就白皮書答記者表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但大陸政府也絕不會坐視人民正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

央視報導，大陸商務部有關負責人就白皮書回應，近年來美單邊主義、保護主義抬頭，不斷對華公布加徵關稅等經貿限制措施，嚴重干擾中美正常經貿合作。中方不得不進行正當反制。

大陸商務部有關負責人強調，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但大陸政府也絕不會坐視人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

新華社報導，白皮書除前言、結束語外共分為6個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第1階段經貿協議；美方違反中美第1階段經貿協定有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

白皮書介紹，中國大陸與美國建交46年以來，雙邊經貿關係持續發展。中美貿易額從1979年的不足25億美元，躍升至2024年的近6883億美元。但是近年來美單邊主義、保護主義抬頭，嚴重干擾中美正常經貿合作。

白皮書提到，2018年中美經貿摩擦以來，美方對超過5000億美元大陸輸美產品加徵高額關稅，持續公布對陸遏制打壓政策。中方不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家利益。同時，中方始終堅持透過對話協商解決爭議的基本立場，與美方開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。

白皮書指出，美方近期先後發布「美國第一」貿易、投資政策備忘錄和「美國第一」貿易政策報告執行摘要，對大陸產品全面加徵額外關稅，包括以芬太尼等問題為由對大陸加徵關稅、徵收「對等關稅」並進一步加徵50%關稅，還針對大陸海事、物流和造船業提出徵收港口費等301調查限制措施。

白皮書指，上述這些以關稅等為威脅、要脅的限制措施是錯上加錯，再次暴露了美方典型的單邊主義、霸凌主義本質，既違背市場經濟規律，更與多邊主義背道而馳，將對中美經貿關係產生嚴重影響。中方已根據國際法基本原則和法律法規，採取必要反制措施。

經貿 關係

延伸閱讀

關稅海嘯來襲！勞動部點名這些產業勞工危險了

蘋果避對等關稅！3天從印度空運5機商品赴美 民眾「恐慌性搶購」

影／關稅戰在即挨批「在台中看挖土機」 頼士葆：擴大內需非常有必要

美關稅與財劃法...綠要新北市長侯友宜專案報告 藍回：找錯人了

相關新聞

陸發布中美經貿白皮書 陸商務部：美升級經貿限制 堅決反制奉陪到底

大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策...

美國開徵104%關稅 大陸軍工類股周三集體大漲

美國對中國大陸加徵104%關稅已於台北時間今日中午12時01分正式生效，但陸股三大股指周三仍集體收漲，其中軍工股更集體大...

陸使館批台鼓吹鼓吹「民主芯片同盟」 破壞中以合作

大陸駐以色列大使肖軍正近日投書以色列媒體，批評台灣提出的「民主芯片同盟」，是蓄意在中以之間製造科技合作的裂隙。他強調，中...

振內需抗關稅戰 中擬再推刺激房市措施 估加快財政計畫

受到關稅戰衝擊外貿下，中國必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使中國經濟受重創，因此中國官方將...

中國發改委穩市 邀滴滴、歌爾等5民企座談

中美貿易戰已箭在弦上，中國國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們...

留人在香港消費…轉機客機場稅有條件豁免

港府財政預算案提出將飛機乘客離境稅由現時120元（港幣，下同，約15.4美元）增至200元，10月1日生效，每年可增加1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。