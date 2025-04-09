快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

聽新聞
0:00 / 0:00

陸使館批台鼓吹鼓吹「民主芯片同盟」 破壞中以合作

聯合報／ 大陸中心／即時報導
唯恐台灣提出的「民主晶片同盟」衝擊中以科技合作，大陸駐以色列大使肖軍正日前投書以色列媒體，呼籲中以科技創新合作不應受第三方干擾。（圖／取自大陸駐以色列大使館微信公眾號）
唯恐台灣提出的「民主晶片同盟」衝擊中以科技合作，大陸駐以色列大使肖軍正日前投書以色列媒體，呼籲中以科技創新合作不應受第三方干擾。（圖／取自大陸駐以色列大使館微信公眾號）

大陸駐以色列大使肖軍正近日投書以色列媒體，批評台灣提出的「民主芯片同盟」，是蓄意在中以之間製造科技合作的裂隙。他強調，中以科技創新合作不應受第三方干擾，中國願意並期待與以色列強化科技合作，實現共同發展。

中國大陸駐以色列大使館微信公眾號9日發布肖軍正本月7日投書以色列發行量最大英文媒體《耶路撒冷郵報》的中文全文。肖軍正表示，中國和以色列友誼根基深厚，各領域友好交流合作取得豐碩成果。2017年3月，中以宣布建立創新全面夥伴關係，雙方在科技創新領域互相促進，共同發展，不斷造福兩國人民。

文章稱，在兩國政府間項目的支持和帶動下，雙方在清潔能源、海水淡化、生物醫學等領域開展密切合作。中國新能源汽車搭載以色列企業研發的智駕系統，受到全球市場的熱烈歡迎。以色列的滴灌技術落地中國，使內蒙古馬鈴薯、雲南藍莓的質量和產量大幅提高。

肖軍正緊接著指出，「近段時間以來，個別國家在國際科技合作上針對中國搞所謂的『脫鉤斷鏈』和『小院高牆』。與此同時，台灣（作為中國的一個省）所謂地方政府也蓄意挑撥破壞中以創新合作，甚至有人鼓吹『民主芯片同盟』，蓄意在中以之間製造科技合作的裂隙。」

「這種人為地給技術貼上『民主』和『非民主』標籤，要從文化、種族、宗教、性別來判定什麼技術能給哪個國家、哪個群體，什麼技術不能給哪個國家、哪個群體。這是在挑戰國際社會普遍認可的技術平權理念，既不符合中以兩國的利益，也不符合人類社會的共同利益。」

肖軍正強調，人類不分國家、種族、宗族、文化和語言，平等地享受科技發展帶來的好處，這是基本的人權理念，也是重要的民主理念的體現。科技發展與合作需要遵從科技倫理，但不應該被貼上打著民主旗號的政治標籤。

他表示，中以科技創新合作不針對第三方，不應受第三方干擾，也不應成為地緣政治的武器。中國願意並期待同包括以色列在內的各國強化科技合作，營造開放創新生態，促進創新成果共享，實現共同發展。

以色列 內蒙古 標籤

延伸閱讀

聯合國秘書長：加薩已成殺戮戰場

經濟部次長何晉滄：科技創新是推動節能成效的核心動力

盡快消除與美國貿易逆差！ 以色列總理：做他國榜樣

傳以軍濫殺救援醫護車隊！以色列辯稱車輛可疑 罹難者手機影片佐證

相關新聞

陸發布中美經貿白皮書 陸商務部：美升級經貿限制 堅決反制奉陪到底

大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策...

美國開徵104%關稅 大陸軍工類股周三集體大漲

美國對中國大陸加徵104%關稅已於台北時間今日中午12時01分正式生效，但陸股三大股指周三仍集體收漲，其中軍工股更集體大...

陸使館批台鼓吹鼓吹「民主芯片同盟」 破壞中以合作

大陸駐以色列大使肖軍正近日投書以色列媒體，批評台灣提出的「民主芯片同盟」，是蓄意在中以之間製造科技合作的裂隙。他強調，中...

振內需抗關稅戰 中擬再推刺激房市措施 估加快財政計畫

受到關稅戰衝擊外貿下，中國必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使中國經濟受重創，因此中國官方將...

中國發改委穩市 邀滴滴、歌爾等5民企座談

中美貿易戰已箭在弦上，中國國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們...

留人在香港消費…轉機客機場稅有條件豁免

港府財政預算案提出將飛機乘客離境稅由現時120元（港幣，下同，約15.4美元）增至200元，10月1日生效，每年可增加1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。