陸使館批台鼓吹鼓吹「民主芯片同盟」 破壞中以合作

大陸駐以色列大使肖軍正近日投書以色列媒體，批評台灣提出的「民主芯片同盟」，是蓄意在中以之間製造科技合作的裂隙。他強調，中以科技創新合作不應受第三方干擾，中國願意並期待與以色列強化科技合作，實現共同發展。

中國大陸駐以色列大使館微信公眾號9日發布肖軍正本月7日投書以色列發行量最大英文媒體《耶路撒冷郵報》的中文全文。肖軍正表示，中國和以色列友誼根基深厚，各領域友好交流合作取得豐碩成果。2017年3月，中以宣布建立創新全面夥伴關係，雙方在科技創新領域互相促進，共同發展，不斷造福兩國人民。

文章稱，在兩國政府間項目的支持和帶動下，雙方在清潔能源、海水淡化、生物醫學等領域開展密切合作。中國新能源汽車搭載以色列企業研發的智駕系統，受到全球市場的熱烈歡迎。以色列的滴灌技術落地中國，使內蒙古馬鈴薯、雲南藍莓的質量和產量大幅提高。

肖軍正緊接著指出，「近段時間以來，個別國家在國際科技合作上針對中國搞所謂的『脫鉤斷鏈』和『小院高牆』。與此同時，台灣（作為中國的一個省）所謂地方政府也蓄意挑撥破壞中以創新合作，甚至有人鼓吹『民主芯片同盟』，蓄意在中以之間製造科技合作的裂隙。」

「這種人為地給技術貼上『民主』和『非民主』標籤，要從文化、種族、宗教、性別來判定什麼技術能給哪個國家、哪個群體，什麼技術不能給哪個國家、哪個群體。這是在挑戰國際社會普遍認可的技術平權理念，既不符合中以兩國的利益，也不符合人類社會的共同利益。」

肖軍正強調，人類不分國家、種族、宗族、文化和語言，平等地享受科技發展帶來的好處，這是基本的人權理念，也是重要的民主理念的體現。科技發展與合作需要遵從科技倫理，但不應該被貼上打著民主旗號的政治標籤。

他表示，中以科技創新合作不針對第三方，不應受第三方干擾，也不應成為地緣政治的武器。中國願意並期待同包括以色列在內的各國強化科技合作，營造開放創新生態，促進創新成果共享，實現共同發展。