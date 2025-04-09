快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

聽新聞
0:00 / 0:00

美對陸高關稅生效 離岸人民幣貶破7.42創逾10年新低

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
美國對大陸祭出關稅大棒，將人民幣兌美元匯率打至逾十年新低。（路透）
美國對大陸祭出關稅大棒，將人民幣兌美元匯率打至逾十年新低。（路透）

美國對中國大陸祭出史上最高的104%關稅，重創人民幣匯率，離岸人民幣9日一度破7.42，最低曾來到7.4237，創近十多年來新高。

川普先是在2月對中國大陸加徵10%關稅，隨後又在3月加徵10%。上周，川普宣布對等關稅措施時表示，將對中國大陸額外再徵收34%的關稅。

在中國宣布將對美國進口商品也加增34%關稅後，川普強硬表示再對中國加徵50%的關稅。加總起來，使得美國對所有中國商品徵收的關稅總稅率達到104%，並且已於台北時間9日中午12時1分生效。

華爾街日報指出，川普第一任期已提高了大量中國進口商品的關稅，拜登又提高其中部分商品的關稅，因此目前美國對中國的平均關稅總稅率已經達到近125%。

大陸財新網報導，受此影響，8日晚間9點半，離岸人民幣兌美元匯率就從7.35附近開始震盪貶值，到9日凌晨4時，離岸人民幣匯率已突破7.42；9日上午，離岸人民幣匯率略為回升。13時30分，離岸人民來到7.3835左右。

在岸人民幣兌美元匯率中間價為7.2066，較前一日下調28個點。開盤後，在岸人民幣兌美元匯率跳空高開7.34，並震盪走貶，逼近7.35。

財新網引述一名外匯市場分析人士看法指出，預計大陸央行還是會呵護人民幣匯率中間價，不管有沒有用，現在表態是最重要的。「現在這個程度，（匯率）調整有沒有到位還很難說，短期內的貶值壓力可能還是挺大。

高盛指出，9日生效的美國對中國商品加徵約100%關稅，將對中國經濟增長率構成約2.4個百分點的拖累。但美國從中國進口的產品中，約三分之一是美國對中國依賴度超過70%。

華爾街日報稱，高盛的分析暗示，即使川普進一步提高關稅，對中國經濟的進一步損害也將是有限的，儘管到目前為止壓力相當大。

人民幣 川普 美國

延伸閱讀

對中再加徵84%關稅生效 美中貿易戰大幅升級

川普簽署行政命令 加速美國煤炭開採

美駐日大使人事案通過 葛拉斯近期將履新

美對等關稅上路 台灣美國商會再度喊話川普政府優先進行有意義的協商

相關新聞

美對陸高關稅生效 離岸人民幣貶破7.42創逾10年新低

美國對中國大陸祭出史上最高的104%關稅，重創人民幣匯率，離岸人民幣9日一度破7.42，最低曾來到7.4237，創近十多...

美徵收104%關稅生效 陸官媒：談判大門並未關上

美國對中國大陸加徵104%關稅已於台北時間今日中午12時01分生效，央視旗下新媒體《玉淵譚天》於12時01分發文稱，「美...

大陸要賣美債？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

美國對等關稅9日生效，對大陸徵稅稅率累計增至104%。美國10年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.339%及4.82...

振內需抗關稅戰 中擬再推刺激房市措施 估加快財政計畫

受到關稅戰衝擊外貿下，中國必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使中國經濟受重創，因此中國官方將...

中國發改委穩市 邀滴滴、歌爾等5民企座談

中美貿易戰已箭在弦上，中國國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們...

留人在香港消費…轉機客機場稅有條件豁免

港府財政預算案提出將飛機乘客離境稅由現時120元（港幣，下同，約15.4美元）增至200元，10月1日生效，每年可增加1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。