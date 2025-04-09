美對陸高關稅生效 離岸人民幣貶破7.42創逾10年新低

美國對中國大陸祭出史上最高的104%關稅，重創人民幣匯率，離岸人民幣9日一度破7.42，最低曾來到7.4237，創近十多年來新高。

川普先是在2月對中國大陸加徵10%關稅，隨後又在3月加徵10%。上周，川普宣布對等關稅措施時表示，將對中國大陸額外再徵收34%的關稅。

在中國宣布將對美國進口商品也加增34%關稅後，川普強硬表示再對中國加徵50%的關稅。加總起來，使得美國對所有中國商品徵收的關稅總稅率達到104%，並且已於台北時間9日中午12時1分生效。

華爾街日報指出，川普第一任期已提高了大量中國進口商品的關稅，拜登又提高其中部分商品的關稅，因此目前美國對中國的平均關稅總稅率已經達到近125%。

大陸財新網報導，受此影響，8日晚間9點半，離岸人民幣兌美元匯率就從7.35附近開始震盪貶值，到9日凌晨4時，離岸人民幣匯率已突破7.42；9日上午，離岸人民幣匯率略為回升。13時30分，離岸人民來到7.3835左右。

在岸人民幣兌美元匯率中間價為7.2066，較前一日下調28個點。開盤後，在岸人民幣兌美元匯率跳空高開7.34，並震盪走貶，逼近7.35。

財新網引述一名外匯市場分析人士看法指出，預計大陸央行還是會呵護人民幣匯率中間價，不管有沒有用，現在表態是最重要的。「現在這個程度，（匯率）調整有沒有到位還很難說，短期內的貶值壓力可能還是挺大。

高盛指出，9日生效的美國對中國商品加徵約100%關稅，將對中國經濟增長率構成約2.4個百分點的拖累。但美國從中國進口的產品中，約三分之一是美國對中國依賴度超過70%。

華爾街日報稱，高盛的分析暗示，即使川普進一步提高關稅，對中國經濟的進一步損害也將是有限的，儘管到目前為止壓力相當大。