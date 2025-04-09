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反擊美關稅、捍衛人民幣 高盛：陸可能出售美元資產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
反擊美關稅和捍衛人民幣 高盛認為，大陸可能出售美元資產。（中通社）
反擊美關稅和捍衛人民幣 高盛認為，大陸可能出售美元資產。（中通社）

高額關稅下人民幣承受壓力，在岸價（CNY）一度跌穿7.35；離岸價（CNH）最低觸及7.4237，之後跌幅收窄，現報7.3800。高盛發布報告指出，出售美元資產仍是大陸捍衛人民幣匯率，並回擊美方再加徵關稅的一個潛在選項。

9日人民幣兌美元中間價較上一個交易日下調28點，報7.2066，貶值至2023年9月11日以來最低。也是美國總統川普2024年11月勝選以來，第一次人民幣中間價低於7.2。

高盛報告指出，大陸央行（人行）和商業銀行持有的美元資產可以作為額外外匯操作的資金來源，這也符合大陸央行持續推進外匯存底多元化的努力。

高盛方面估計，截至1月美國國債，約占官方外匯存底的40%，即約1.1兆美元。

報告稱，匯率穩定對大陸來說依然重要，但大陸央行可能加大人民幣兌美元中間價的靈活性，關注重點是在波動加劇的情況下維持金融穩定市場，尤其是股市和匯市。倘若大陸市場站穩且美國關稅變得更加清晰，大陸可能在第2季放鬆貨幣政策。

彭博報導，美國總統川普8日指責中國大陸操縱人民幣匯率，以抵消美國關稅的影響。

人民幣 大陸央行 美國

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