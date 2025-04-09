快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

對中再加徵84%關稅生效 美中貿易戰大幅升級

中央社／ 北京9日電

川普重返白宮就用關稅大棒痛擊中國，對中再加徵的84%高額關稅今天起生效，美中貿易戰大幅升級。由於川普對全球開徵對等關稅，堵上了中國產品繞道他國輸美的後門，且打算對中國等委內瑞拉石油進口國加徵二級關稅，讓中國左支右絀。

川普（Donald Trump）2016年第1次競選美國總統期間就高舉「美國優先」貿易政策大旗，強調美國長期對中國貿易逆差、智慧財產權遭盜用等問題，使關稅成川普打擊中國對美貿易的主要工具。

2017年7月，美國與中國的百日貿易會談計劃破局。美國隨後對家用洗衣機及太陽能板課徵關稅，也對進口鋼鐵製品、鋁製品課徵25%及10%的關稅，雖沒有指名中國，但因中國是太陽能板、鋼鋁出口大國，針對中國的意味十分明顯。

2018年7月至2019年12月間，川普對中國發起3波加徵關稅攻勢，美中貿易戰正式開打。2018年7月至8月間，美國貿易代表署（USTR）分兩階段宣布，對中國1102項合計約500億美元的進口產品加徵25%關稅，主要涵蓋半導體、機械電機設備、金屬材料等。

第2波攻勢在2018年9月，美國對價值2000億美元中國輸美商品實施10%關稅，涵蓋電信設備、電腦零組件、家具等，這些輸美商品的關稅在2019年更被調高到25%。

第3波為2019年8月，美國宣布對約3000億美元中國商品加徵15%關稅，其中含鞋類、紡織品等在內的1200億美元商品關稅在2019年9月1日生效。而原訂在2019年12月15日加徵關稅的1600億美元商品，因美中宣布雙邊談判已達成第一階段協議，宣布暫緩課稅；9月1日起課徵1200億美元商品的15%關稅也降至7.5%。

隨後，中國與美國在2020年1月簽署第1階段貿易協議，分為7大項目，包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易與爭端解決；但因疫情影響，據摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分析，實際完成率僅有6成。

隨著川普二度就任美國總統，關稅戰升級至更高層次。此次川普除了對全球所有國家課徵稅率不一的對等關稅，更關上中企繞道東南亞設生產線這扇後門。

今年3月間，美國對進口鋼、鋁徵收25%關稅。相較過去川普在第一任期給予部分貿易夥伴國鋼、鋁關稅豁免和免稅配額，這次並未傳出有任何國家獲得豁免，意在阻擋中國製品有機會繞道他國生產後銷美。

另外，川普還透過「二級關稅」（secondary tariff）對中國施壓，3月間宣布對購買委內瑞拉石油國家的進口商品課徵25%關稅。據國際專業機構統計，中國是委內瑞拉石油的最大買主，2024年平均每天進口35.1萬桶，占委內瑞拉每天石油出口量的38.1%，使中國頓時成為首要目標。

雖然川普回任美國總統後，外界預期美中關稅戰不可避免，卻未預料到關稅戰的規模、速度與程度如此之大。川普上任50天內，就對中國加徵20%的額外關稅，加上2日宣布的34%對等關稅，以及8日宣布將對中國進口產品再課徵50%關稅。

據陸媒報導，目前傳出有中企選擇回流中國市場，轉往開發內需市場。但對於內需市場仍疲弱的中國而言，企業回流中國是否能維持原先的交易量，仍為難題之一。

白宮8日表示，川普將對中國進口產品再課50%關稅，9日生效，美國光是今年對北京加徵關稅的累計稅率將達驚人的104%。外界普遍認為，這一情勢若持續下去，美中經貿恐將走向脫鉤一途。

在美中目前似乎難以和解的情況下，外界普遍認為，川普政策調整可能會比市場預期晚，美中雙方互掐脖子的局面恐會持續一段時間。

委內瑞拉 川普 美國

延伸閱讀

美駐日大使人事案通過 葛拉斯近期將履新

美對等關稅上路 台灣美國商會再度喊話川普政府優先進行有意義的協商

台灣汽車、保健品關稅一定要降！施俊吉：別再提採購美軍火石油...這不是川普要的

川普揮關稅大刀 製藥公會提3看法籲穩定供應鏈

相關新聞

美對陸高關稅生效 離岸人民幣貶破7.42創逾10年新低

美國對中國大陸祭出史上最高的104%關稅，重創人民幣匯率，離岸人民幣9日一度破7.42，最低曾來到7.4237，創近十多...

美徵收104%關稅生效 陸官媒：談判大門並未關上

美國對中國大陸加徵104%關稅已於台北時間今日中午12時01分生效，央視旗下新媒體《玉淵譚天》於12時01分發文稱，「美...

大陸要賣美債？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

美國對等關稅9日生效，對大陸徵稅稅率累計增至104%。美國10年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.339%及4.82...

振內需抗關稅戰 中擬再推刺激房市措施 估加快財政計畫

受到關稅戰衝擊外貿下，中國必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使中國經濟受重創，因此中國官方將...

中國發改委穩市 邀滴滴、歌爾等5民企座談

中美貿易戰已箭在弦上，中國國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們...

留人在香港消費…轉機客機場稅有條件豁免

港府財政預算案提出將飛機乘客離境稅由現時120元（港幣，下同，約15.4美元）增至200元，10月1日生效，每年可增加1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。