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美對中關稅逾104% 分析：再加沒意義雙方終將妥協

中央社／ 上海9日電

美國對等關稅今天生效，對中國稅率今年累計加徵達104%。學者表示，關稅加到70%跟120%在效果上沒什麼太大區別，更多是表態。有分析認為，中美雙方終究會達成妥協，但中國還沒有到非妥協不可的地步。

高額關稅讓中美經貿走向脫鉤，對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉告訴中央社記者，這對中國的影響主要還是失去了美國這個最大單一國家出口市場，一時間很難找到替代的市場。

實務上，依據產品依賴度不同，每種產品的「禁止性關稅」（prohibitive tariff，關稅高到足以產生禁止進口的效果）並不相同。但屠新泉說，整體而言，關稅加到70%跟120%在效果上已經沒什麼區別，對兩國經貿往來幾乎降至為零。

屠新泉認為，從貿易產品的衝擊來看，「中國想買的東西美國本來就不賣」，加上中國自己工業生產能力很強，農產品、礦產也都還足夠，所以最大衝擊還是外需。

雖然中國努力降低對美國市場的依賴程度，對美出口比重已從2018年的19.2%降到2024年的14.7%。但美國還是中國最大出口國家，去年出口額達5247億美元，這還未計入中國透過其他國家轉出口到美國。如今在川普對全球輸美貨品課徵新關稅之下，業者遷廠洗產地也變得不可行。

上海國際關係學者沈丁立說，中國「既要面子也要裡子」，所以對美國總統川普的對等關稅強硬反制，但最後中美雙方都一定會達成妥協。上一波貿易戰中，中美在2020年1月達成的第一階段貿易協議就是共同妥協，後來因為疫情等因素，這個協議沒有完全執行。

沈丁立說，對中國執政者來說，政治安全第一，其他包括對中美脫鉤的準備、與美國的鬥爭等都是圍繞在這個原則下，現在雙方都還沒有到非妥協不可的地步。中美之間的經貿談判肯定還會接觸，「但是美國希望中國投降地談，中國不可能投降，但它希望少付一點代價」。

美國國內政治的情況，也被納入中方決策的考慮裡。沈丁立說，2026年期中選舉後，若民主黨掌握多數，可透過立法取消總統的關稅政策，「中國拖兩年就結束了」。

他說，關稅戰造成的高物價等會造成美國人民的不滿，表現在示威抗議及選票上，甚至川普也不排除有生命威脅。「只要美國更多人民痛苦，這些政策就不可能長久」，但在中國方面比較沒這些問題，這是「民主的脆弱與集權的韌性」。

經貿 美國

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