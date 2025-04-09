關稅衝擊 離岸人民幣兌美元一度跌穿7.4
美中貿易戰升級，人民幣受壓。離岸人民幣兌美元匯率9日凌晨一度跌破7.4關卡。截至今天中午，離岸人民幣兌美元已回升。
9日凌晨，離岸人民幣突破7.4關卡，一度跌至7.4285。截至今天中午，離岸人民幣兌美元已回升。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，4月9日，人民幣兌美元中間價報7.2066，下調0.28分，前一交易日中間價報7.2038。
根據北京商報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，短期內人民幣走勢會相對穩定，持續大幅貶值的可能性不大，特別是在美元指數承壓的背景下。由於加徵關稅還會對美元形成一定壓制效應，以及美國加徵關稅會加快宏觀政策對沖步伐，預計第2季有望降準降息，都將對人民幣匯率形成支撐。
隨著美國對中國加徵對等關稅，政策不確定性加劇，離岸人民幣匯率出現波動。
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