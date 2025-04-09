美國對中國大陸及香港小額包裹關稅 由30%增至90%
據國家廣播公司新聞網（NBC）今天報導，美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%。據港媒報導，措施5月2日生效，同樣適用於香港。
NBC報導，川普今天簽署了一項行政命令，將對從中國進口、價值低於800美元的小額包裹加徵關稅，以回應中國對從美國進口商品徵收34%的報復性關稅。
報導表示，中國輸美價值低於800美元的貨物，將面臨相當於其價值90%或75美元的關稅，比川普上週設定的30%或25美元的關稅增加。
此前從中國大陸及香港進口美國、價值低於800美元的貨物可免關稅。
據明報等港媒報導，此措施於5月2日生效，同樣適用於香港。
白宮此前表示，中國對美國對等關稅採取報復措施「是個錯誤」，川普將對中國進口產品再課50%關稅，累計加徵稅率將達104%，9日生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言