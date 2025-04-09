關稅戰影響！亞開行估大陸今年GDP成長4.7% 高盛估4.5%

亞洲開發銀行9日公布「2025年亞洲發展展望」。報告表示，受貿易不確定性和美國加徵關稅等因素影響，該行的基線預測下降已經反映出大陸經濟增長放緩的預期，預計大陸今年大陸國內生產毛額（GDP）增長4.7%，低於2024年的5%，明年再放緩至4.3%。

投資銀行高盛認為，關稅戰持續升級，使大陸今年全年GDP增長4.5%的預期面臨放緩風險；並預期大陸未來幾個月將大幅放寬政策，以減輕影響並穩定增長。

香港信報報導，亞開行首席經濟師朴之水（Albert Park）表示，美國關稅的最終影響仍不確定，因為範圍和時間可能會因談判、拖延或豁免而改變。此外，更強的報復和進一步升級可能會造成更大的影響。

亞開行認為，在美國擬推行的關稅新政生效後，大陸政策致力支持應有助於抵消房地產市場，和出口增長雙雙放緩的影響。以提振居民消費為著力點的政策導向，應當會改善境內需求，這對於維持大陸GDP增長極為必要。

此外，大陸財政擴張預計將帶動投資，提升投資對增長的貢獻。擴張性財政政策將重點扶持國家級戰略項目、先進製造業、科技創新和中小企業。房地產行業專項措施將持續發揮對購房的激勵作用，但庫存高將抑制今明兩年的房地產市場投資。

新華社報導，亞開行行長神田真人在報告序言中說，亞太地區正處於關鍵轉捩點。他指出，進一步加強區域合作對應對供應鏈脆弱性、能源安全和災害等共同挑戰至關重要，加強跨境合作機制建設將為持續增長和穩定提供堅實基礎。