美對陸加徵104%關稅！滬指跌1.3% 恒指跌3.1%再失2萬點關卡

受到美國將對中國大陸徵收104%關稅影響，陸股三大指數9日開盤全面低開，滬指跌2.1%，深成指跌2.7%，創業板指跌2.7%。恒指上午低開632點或3.1點，報19,494點，跌破2萬點關卡。

9日人民幣兌美元中間價上一個交易日下調28點，報7.2066，貶值至2023年9月11日以來最低。離岸人民幣一度跌破7.42，創歷史新低，9日上午則稍見回升，現報7.38。

華爾街見聞報導，9日A股消費電子、醫藥、紡織服裝等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股近5,000檔，其中近600股跌超9%；農業股延續漲勢，新賽股份4連板，萬向德農3連板，星光農機2連板，秋樂種業、花溪股份漲超10%，神農種業、北大荒等多股高開。

陸媒「環球時報」發表評論指出，在全球市場波動加劇的關鍵時刻，大陸「國家隊」出手，堅定看好大陸資本市場發展前景，釋放穩市強信號。過去2天大陸央企密集表示，大額增持中央企業及科技創新類股票。

港股蘋果概念股再度走低，比亞迪電子跌超5%。高偉電子跌超7%。東江集團、瑞聲科技等跟跌。

國債期貨方面，30年期主力合約開盤漲0.3%，10年期主力合約漲0.11%，5年期主力合約漲0.05%，2年期主力合約漲0.01%。

第一財經日報報導，人民幣兌美元中間價9日報7.2066，下調28基點；上一交易日中間價7.2038。值得一提的是，這是近年來人民幣中間價首次突破7.2。過去一年來，即使在貶值壓力較大的時候，中間價也未突破7.2的關鍵水準。

巴克萊外匯、利率策略師張蒙表示，人民幣已來到一個關鍵時間點。如果市場開始大量建立美元對離岸人民幣的空頭頭寸，大陸央行可能會加大干預力度。大陸央行的干預工具依然充足。