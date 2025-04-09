快訊

國安基金撐不住台積電？早盤一度7字頭 陷入800元保衛戰

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

聽新聞
0:00 / 0:00

美對陸加徵104%關稅！滬指跌1.3% 恒指跌3.1%再失2萬點關卡

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受到美國將於9日對中國大陸徵收104%關稅影響，陸股三大指數9日開盤也全面低開，滬指跌2.1%，深成指跌2.7%，創業板指跌2.7%。美聯社
受到美國將於9日對中國大陸徵收104%關稅影響，陸股三大指數9日開盤也全面低開，滬指跌2.1%，深成指跌2.7%，創業板指跌2.7%。美聯社

受到美國將對中國大陸徵收104%關稅影響，陸股三大指數9日開盤全面低開，滬指跌2.1%，深成指跌2.7%，創業板指跌2.7%。恒指上午低開632點或3.1點，報19,494點，跌破2萬點關卡。

9日人民幣兌美元中間價上一個交易日下調28點，報7.2066，貶值至2023年9月11日以來最低。離岸人民幣一度跌破7.42，創歷史新低，9日上午則稍見回升，現報7.38。

華爾街見聞報導，9日A股消費電子、醫藥、紡織服裝等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股近5,000檔，其中近600股跌超9%；農業股延續漲勢，新賽股份4連板，萬向德農3連板，星光農機2連板，秋樂種業、花溪股份漲超10%，神農種業、北大荒等多股高開。

陸媒「環球時報」發表評論指出，在全球市場波動加劇的關鍵時刻，大陸「國家隊」出手，堅定看好大陸資本市場發展前景，釋放穩市強信號。過去2天大陸央企密集表示，大額增持中央企業及科技創新類股票。

港股蘋果概念股再度走低，比亞迪電子跌超5%。高偉電子跌超7%。東江集團、瑞聲科技等跟跌。

國債期貨方面，30年期主力合約開盤漲0.3%，10年期主力合約漲0.11%，5年期主力合約漲0.05%，2年期主力合約漲0.01%。

第一財經日報報導，人民幣兌美元中間價9日報7.2066，下調28基點；上一交易日中間價7.2038。值得一提的是，這是近年來人民幣中間價首次突破7.2。過去一年來，即使在貶值壓力較大的時候，中間價也未突破7.2的關鍵水準。

巴克萊外匯、利率策略師張蒙表示，人民幣已來到一個關鍵時間點。如果市場開始大量建立美元對離岸人民幣的空頭頭寸，大陸央行可能會加大干預力度。大陸央行的干預工具依然充足。

人民幣 國家隊 大陸央行

延伸閱讀

關稅風暴 蔡明彥：已啟動戰略溝通管道向美提出交涉

關稅海嘯勞團籲禁裁員條款 洪申翰：企業受衝擊仍要合法合規

誰能在6月前被美國降關稅？台灣成國際賭盤大熱門 一度登頂

關稅開賽第一局 美股連續4日大幅震盪

相關新聞

美對陸加徵104%關稅！滬指跌1.3% 恒指跌3.1%再失2萬點關卡

受到美國將對中國大陸徵收104%關稅影響，陸股三大指數9日開盤全面低開，滬指跌2.1%，深成指跌2.7%，創業板指跌2....

河北承德一養老院發生火災致20人死亡 原因調查中

大陸河北省承德市隆化縣一家老年公寓（養老院）8日晚間9時發生火災，根據初步統計，截至9日凌晨3時，火災共造成20人死亡。...

工業富聯第1季獲利年增 大增26%

鴻海集團旗下AI伺服器製造商工業富聯（FII）昨（8）日發布首季業績快報，預計營收達人民幣1,590億元至1,610億元...

陸穩房市 擬再推刺激政策

受到關稅戰衝擊外貿下，陸方必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使大陸經濟受重創，因此大陸官方將...

響應政策 寧德、中國電科等參與 陸百家A股公司買回庫藏股

在大陸「國家隊」中央匯金宣告投資A股後，A股上市公司陸續宣布買回庫藏股，短短兩天就有包括寧德時代、中國電科等100家公司...

彭博：北京當局4月可能降準降息

美國對等關稅將帶給中國大陸經濟重大衝擊，北京當局正展現以人民幣貶值回應的初步跡象，彭博資訊經濟學家也預期，北京當局將加快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。