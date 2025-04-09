工業富聯第1季獲利年增 大增26%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團旗下AI伺服器製造商工業富聯（FII）昨（8）日發布首季業績快報，預計營收達人民幣1,590億元至1,610億元，年增34%至35.6%；淨利潤人民幣52億元到53億元，年增24.4%至26.8%，呈現高成長態勢，反映AI相關需求熱絡。

FII釋出的首季營收、獲利都可望是該公司上市以來同期新高。FII強調，已在中國大陸、美國、墨西哥等全球多地構建完備產能，可結合客戶需求靈活調度，並將持續加大在中國大陸投資力度。

在具體業務方面，FII預期，雲計算業務產品結構進一步優化，經營成效穩步提升。今年首季雲計算部門營收將年增逾50%。以產品類別來看，AI伺服器、通用伺服器營收年增率均超過50%。以客戶類別來看，雲端供應服務商（CSP)伺服器營收年增率超過60%，品牌客戶伺服器營收年增率逾30%。

至於通訊及移動網路設備部門，結合數位經濟與AI發展趨勢，憑藉前瞻技術和研發實力，積極推進戰略布局，有效實現對客戶的穩健出貨。

FII強調，當前全球貿易局勢複雜多變，產業格局正經歷深度調整，該公司累積多年的全球化運營經驗，產能已經涵蓋美國、墨西哥、中國大陸及亞洲其他地區，以及歐洲等地構建完備產能布局，可以根據客戶需求靈活調度產能，以應對市場及關稅政策變化，並具備區域化在地生產AI相關產品的能力。

此外，該公司將持續著力推進在深圳、鄭州、杭州、贛州、紹興等地投資，專注於自動化及高端精密製造領域，未來將繼續聚焦主營業務，持續推動AI+技術創新和經營提質增效，吸引長期投資資本，合理反映公司投資價值。

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