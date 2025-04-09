抗關稅戰 陸官方邀民企座談

中美貿易戰已箭在弦上，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔昨（8）日邀集民營企業座談時指出，面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，要堅持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅定信心、鼓足幹勁，萬眾一心、眾志成城，紮紮實實辦好自己的事，以國內發展的確定性應對外部環境的不確定性，牢牢把握自身發展的主動權。

根據大陸國家發展改革委官網發布的新聞稿，出席座談會的民企有：江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份。

新聞稿稱，五位企業負責人均認為，「對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施，同時國內發展環境穩定、市場空間廣闊，企業有信心在黨中央堅強領導下克服困難、取得突破、實現更好發展。」

鄭柵潔表示，民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。

面對美加徵關稅，鄭柵潔表示，下一步，國家發展改革委將會同有關部門和地方，深入學習貫徹習近平2月17日出席民營企業座談會和3月28日會見國際工商界代表時的重要講話精神，加快推動已有的政策落地見效，加強政策預研儲備並把握好政策推出時效，全力推動經濟持續回升向好。