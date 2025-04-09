彭博：北京當局4月可能降準降息
美國對等關稅將帶給中國大陸經濟重大衝擊，北京當局正展現以人民幣貶值回應的初步跡象，彭博資訊經濟學家也預期，北京當局將加快落實刺激經濟的政策，最快可能4月降準降息。
英國金融時報（FT）分析，中國人民銀行昨（8）日設定的人民幣參考價略低於7.2元，為2023年9月來最低，等於允許匯率低於當局長期捍衛的7.2水準，成為北京想以人民幣貶值回應關稅戰壓力的初步跡象。
不過，許多經濟學家認為人行不太可能再放手讓人民幣大幅貶值，因為如此可能導致資本外流，並且衝擊經濟穩定。
彭博經濟學家指出，中國大陸反制美國對等關稅的行動，來得比預期快、力道比預想大，都顯示美中貿易戰的風險持續升高，也暗示北京當局認為必須迅速落實支持政策。
彭博經濟學家預期，人行4月將降息10個基點至1.4%，降準1碼至9.25%，且今年稍晚將進一步寬鬆貨幣政策。
此外，北京當局也將加速實施在今年預算所提出的財政刺激措施，預料出發點包括以促進消費提振內需、為出口企業提供支持，以及穩定資本市場。
中國大陸已經表示準備加強支持經濟成長。從預算來看，今年的支出強度明顯擴大，廣義赤字率達到8.0%，比去年的6.6%提高1.4個百分點。
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