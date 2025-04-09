聽新聞
0:00 / 0:00

陸穩房市 擬再推刺激政策

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
澳洲投行麥格理分析，美國關稅將使大陸經濟受創，因此大陸官方將利用刺激措施抵消關稅衝擊。 美聯社
澳洲投行麥格理分析，美國關稅將使大陸經濟受創，因此大陸官方將利用刺激措施抵消關稅衝擊。 美聯社

受到關稅戰衝擊外貿下，陸方必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使大陸經濟受重創，因此大陸官方將利用刺激措施抵消關稅衝擊。預計先是加快實施財政計畫；如果還不夠，可能會在今年稍後推出更多樓市政策。陸媒報導稱，目前武漢、昆明、重慶、蘇州等城市正在研究儲備推動房市進一步止跌回穩政策舉措。

路透引述麥格理分析稱，如果美國不撤消對陸高額關稅，大陸國內生產總值（GDP）增速下滑2至2.5個百分點。而為了達到全年經濟增長約5%左右目標，期間推出更多政策支持。而決定性因素仍在房地產市場，畢竟房地產不僅本身就很重要，其財富效應也是消費的關鍵，房地產市場低迷是導致消費疲軟的一個主要因素。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶分析，「銀四」是樓市重要節點，其成色將直接影響年中市場預期及量價修復節奏。近期在外需承壓情況下，擴內需政策有望進一步發力，房地產作為內需重中之重，第2季政策有望加快落實。

平安證券房地產行業首席分析師楊侃認為，短期大陸出口或面臨衝擊，穩經濟穩增長背景下，或需要消費和投資更多發力，而住房消費為最大的消費、地產投資也是投資重要組成，穩地產意義重大，如核心城市限購仍有進一步鬆綁空間；進一步降息及下調公積金利率，從而降低居民實際房貸利率；進一步打通收儲及城中村改造等政策堵點。

國金證券研報認為，4月底中央政治局會議或是政策加碼的關鍵時間點之一；從手段來看，城中村改造、收儲、一線城市放鬆或成為政策發力方向。

證券時報報導，多個城市正在研議新的房市政策，比如蘇州市將進一步擴大「兩智一全」項目範圍，研究推出相關政策，探索建設更加多元化高品質的住房產品；將進一步降低交易成本。

房地產 美國

延伸閱讀

韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

美財長：大陸處於不利局面 升級貿易戰是大錯

誇南韓代總統「很棒的通話」內容曝 川普：正在等大陸電話

震後遭川普課44%關稅 緬甸成衣業：復原工作深陷困境

相關新聞

比亞迪第1季每天賺4.5億元 新能源車銷量強勁增長 推升集團獲利

大陸電動車龍頭比亞迪昨（8）日發布2025年第1季業績預告，初估淨利潤人民幣85億元到100億元（新台幣383億元到45...

陸穩房市 擬再推刺激政策

受到關稅戰衝擊外貿下，陸方必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使大陸經濟受重創，因此大陸官方將...

響應政策 寧德、中國電科等參與 陸百家A股公司買回庫藏股

在大陸「國家隊」中央匯金宣告投資A股後，A股上市公司陸續宣布買回庫藏股，短短兩天就有包括寧德時代、中國電科等100家公司...

美中關稅戰進入高潮 陸反制升級戰…至少六招

關稅戰進入高潮，大陸官媒新華社旗下帳號「牛彈琴」昨（8）日透露，若美升級關稅，大陸官方至少準備「六大招」反制，包括加徵大...

工業富聯第1季獲利年增 大增26%

鴻海集團旗下AI伺服器製造商工業富聯（FII）昨（8）日發布首季業績快報，預計營收達人民幣1,590億元至1,610億元...

彭博：北京當局4月可能降準降息

美國對等關稅將帶給中國大陸經濟重大衝擊，北京當局正展現以人民幣貶值回應的初步跡象，彭博資訊經濟學家也預期，北京當局將加快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。