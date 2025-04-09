比亞迪第1季每天賺4.5億元 新能源車銷量強勁增長 推升集團獲利

大陸電動車龍頭比亞迪昨（8）日發布2025年第1季業績預告，初估淨利潤人民幣85億元到100億元（新台幣383億元到450億元），年增86%到118%。相較去年同期淨利潤人民幣45億元，獲利大幅成長。粗略估計，比亞迪今年第1季淨利潤每天接近人民幣1億元（新台幣4.5億元）。

對於業績變動原因，比亞迪表示，2025年第1季，新能源汽車行業依舊保持強勁的增長勢能，公司作為行業領軍企業，新能源汽車銷量再創同期歷史新高，且海外新能源汽車銷量實現跨越式增長，進一步鞏固了全球新能源汽車銷量第一的領先地位。 此外，公司依託持續擴大的規模效應和垂直整合的戰略布局，助力集團業務盈利實現大幅增長。

比亞迪今年第1季業績預告 圖／經濟日報提供

比亞迪稍早在港交所披露的公告，2025年前三月累計生產新能源汽車105.7萬輛，年增72%；前三月累計銷量為100萬輛，年增59%。其中乘用車方面，前三月累計產量為104.1萬輛，年增70%；前三月累計銷量為98.6萬輛，年增57%。

單就3月來看，比亞迪汽車銷售37.7萬輛，年增24%，其中乘用車及皮卡車在海外銷售7.2萬輛。

比亞迪2024年各項核心經營指標均創歷史新高，2024年全球汽車銷量達427 萬輛，年增41%；2024年營收人民幣7,771億元（約新台幣3.5兆元），年增 29%；淨利潤人民幣402億元（約新台幣1,809億元），年增34%。

強勁的業績增長帶來充沛現金流，讓比亞迪財務狀況更加穩健。截至2024年底，比亞迪現金儲備達到創紀錄的人民幣1,549億元，而有息負債從2023年的人民幣365.5億元下降至285.8億元，在總負債的占比只有4.9%，處於行業最低水平。

比亞迪2024年境外收入人民幣2,219億元，占總收入比重提升至約28%。比亞迪已在泰國、巴西、匈牙利等地建立整車工廠，計畫擴大歐洲和東南亞市場投入。

比亞迪董事長王傳福曾在3月25日業績會透露，比亞迪2025年全年銷量目標為550萬輛，海外市場全年銷量目標為超80萬輛。