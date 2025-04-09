大陸國家隊穩市 A股反彈

中國人民銀行和中央匯金公司昨（8）日分別釋出訊息，中央匯金自稱是資本市場「國家隊」，將發揮類「平準基金」作用；人行稱，必要時向中央匯金提供充足的再貸款支持；陸金監總局也發布訊息提高保險資金投資股市的比例。

大陸三箭齊發釋放強烈穩市訊號，A股三大指數止跌反彈上漲作收。A股滬指昨天收盤上漲1.58%，收在3,145點，創業板指漲1.83%，深證成指漲0.64%。全市場近3,300股上漲，逾百股漲停。

大陸央行稱，將透過再貸款向匯金提供充足資金支持，形成「政策工具-資金渠道-市場操作」的閉環；陸金監總局將保險公司部分償付能力充足率的權益類資產比例上限上調5%，最高可達50%。這項操作預計將釋放人民幣數千億資金。

中國銀河證券首席經濟學家章俊認為，前述三箭齊發，形成強大政策合力：中央匯金作為大陸國有金融資本受託管理機構，擁有較大的可動用自有資金；具備通暢的融資管道，人行也可透過再貸款的方式為其提供流動性支持；優化保險資金資產配置可更好發揮長期資金和「耐心資本」優勢，推動A股行穩致遠。