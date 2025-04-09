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美加徵關稅 港工商界：出口製造業 將步入寒冬

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港特首李家超美國加徵關稅是霸凌及野蠻，又稱，相信香港經歷無數風浪，每一次都能在挑戰中更茁壯。代表工商界的行政會議成員則說，香港出口及製造業將步入寒冬。

李家超昨出席行政會議前，批評美國加徵關稅是霸凌及野蠻，破壞全球多邊貿易體制及世界經貿秩序。他認為香港作為國際自由港，短期內無可避免會受到影響，尤其中小企和跨境電商等，但香港經歷無數風浪，每一次都能在挑戰中更茁壯，相信香港的敏銳觸覺、靈活和韌性，可處變不驚，克服挑戰。

李家超稱，香港政府會在七方面加大力度應對關稅，包括把握中國發展機遇、加強國際交往合作、擴大香港經貿朋友圈，包括東協、中東及一帶一路國家和地區等，與更多國家和經濟體簽訂自貿協定，抵銷美國貿易減少。

李家超指出，美國加徵關稅破壞全球消費品產業鏈和供應鏈穩定性，令生產成本上升等，影響國際貿易及投資者對市場的信心，有可能引發貿易萎縮及通膨，改變原先下調利率的預期，增加全球衰退的風險。關稅會加速地緣經濟割裂，區域與區域之間會出現更多貿易壁壘。但近年香港貨物出口的美國市場占比減少，東協在二○一九年已成為香港第二大出口市場，反映香港政府鞏固優勢，把握機遇，防範風險的策略正確。

香港行政會議成員林健鋒說，面對川普政府加徵關稅，與美國進行貿易的香港出口商及製造商首當其衝，情況若繼續惡化，香港出口製造業將步入寒冬。有企業反映美國進口商強迫香港出口商和製造商分擔關稅，亦有美國進口商在下單後遲遲不肯收貨，導致香港製造商囤積數以千計貨量，包括電子及高科技產品等，在資金周轉方面亦受影響。

李家超 美國 香港特首

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