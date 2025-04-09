長和恐失巴拿馬運河港口經營權

美中在巴拿馬運河的地緣政治角力持續，在美國防長赫塞斯到訪前數小時，巴拿馬審計署七日宣布，授予香港長和集團運營巴拿馬運河兩端港口的特許權存在多項違規行為，經營權恐遭撤銷，為長和出售港口給美國財團的計畫再添變數。

目前長和已在北京施壓下暫緩該交易，香港特首李家超昨重申，任何交易都必須符合法律要求。

面對美國總統川普一再揚言要收回巴拿馬運河控制權，巴拿馬政府今年一月起對長和旗下巴拿馬港口公司啟動審計調查。值得注意的是，在審計結果公布數小時後，赫塞斯七日晚間抵達巴拿馬訪問，他將會晤巴國總統穆里諾並參訪運河。

綜合外媒報導，根據巴拿馬審計署七日公布的審計結果，長和續簽運河港口合約有多項違規，涉及拖欠十二億美元（約三九六億元台幣）特許權費用。巴拿馬審計長佛羅雷斯說，將就此欠款向檢察官提出申訴，也將對授權續簽廿五年特許經營權的官員提起訴訟，並把審計結果通知巴拿馬海事部門，以決定是否撤銷合約。

報導引述律師和專家表示，一旦巴拿馬審計長確認授予特許經營權續約存在違規行為，或最高法院裁定合約違憲，這項特許經營權可能被撤銷。

巴拿馬港口公司在一九九七年獲巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河太平洋端的巴爾博亞港和大西洋端的克里斯托巴港長達廿五年，二○二一年自動再續約廿五年。該公司由香港長江和記實業持有百分之九十股分。

長和三月曾宣布與美國貝萊德集團主導的財團達成協議，向該財團出售旗下遍及廿三國的四十三個港口，包括巴拿馬運河兩端的港口，長和在交易完成後將獲得一九○億美元（約六二七六億元台幣）。但此交易引起北京不滿，除透過香港大公報以輿論施壓，更宣布就此進行反壟斷調查，使長和暫緩原計畫在四月二日簽署的轉讓協議。

香港特首李家超昨表示，相信大陸國家市場監管總局的審查可確保公平的市場競爭，並保障公眾利益。他重申港府反對在國際經貿關係中使用脅迫或施壓的手段，強調任何交易必須符合法律和規則要求，港府會依法依規處理。