北京拚兩區建設 至少60企業落地

北京市發展改革委表示，北京市委財經委會議日前審議通過「進一步推動首都高質量發展取得新突破行動方案2025年工作要點」（簡稱工作要點），推出27條措施，並細化為157項重點任務。其中提出，今年實現不少於60家高成長型企業落地雄安新區中關村科技園。

新華社報導，「工作要點」針對每個產業集群提出具體舉措，如推動智能網聯新能源汽車科技生態港落地5家頭部零部件企業等。支持雄安新區建設，推動一批新技術新產品在雄安新區孵化轉化，實現不少於60家高成長型企業落地雄安新區中關村科技園。

雄安新區中關村科技園於2023年8月30日揭牌，以新一代信息技術、現代生命科學和生物技術、空天信息、人工智能、新材料為產業主導，超前布局新技術、新產品先行先試應用場景。開園一年多來，已吸引140多家企業入駐，其中既有行業龍頭企業和專精特新「小巨人」企業，也有高成長性的科技型企業。

關於北京城市副中心，以第二批市屬國企搬遷為契機增強產業功能，同時謀畫推動環球影城二三期項目，加快建設頂點公園、海昌海洋公園。

「工作要點」提出，加快提升創新驅動發展的能力和水平。北京今年將落實「人工智能+」行動計劃，在醫療、教育、製造領域建成不少於3個國家級人工智能行業應用基地；針對企業前期研發投入壓力較大等特點，研究制定促進創業投資高質量發展政策措施，安排不低於600億元再貸款再貼現額度支持科技創新等，另外還將加大國內外優秀畢業生引進力度。

激活消費需求，北京將以博物館、體育館為切入點，創新社會資本參與文體設施運營模式，滿足消費者更多元的需求；實行巡演項目首演地內容審核負責制，對符合條件的演出活動不再重複開展內容審核。

加快「兩區」建設，今年北京將面向民間資本推介重大項目，總投資不低於2000億元。推動自動駕駛、金融和醫療等領域符合監管要求的業務落地，將制定獨資醫院領域擴大開放試點工作方案，力爭推動1至2家外資研究型醫院在京落地。

「工作要點」指出，聚焦平原新城、京西、南中軸等未來發展新增長點，今年北京將繼續提升重點區域發展能級。

其中，在平原新城建設方面，將推動R4線一期北段等軌道交通快線開工，打造新龍澤等軌道微中心，加快建設未來大學科技園、大興國際氫能合作示範區等高質量創新和產業空間等。