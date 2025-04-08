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華為3款新平板曝光 最高搭載麒麟9系列晶片

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為3款平板曝光，最高搭載麒麟9系列晶片。圖／取自快科技
華為3款平板曝光，最高搭載麒麟9系列晶片。圖／取自快科技

華為三款新平板電腦即將亮相，搭載麒麟晶片及原生鴻蒙系統，14英吋超大屏旗艦與8.8英吋OLED高端款齊發。5月或將推出首款16:10定製平板電腦，基於統一鴻蒙生態實現跨設備無縫互聯，打破安卓/iOS與Windows的生態壁壘，重構多場景智能體驗。

快科技報導，博主數碼閒聊站爆料，華為正在測試三款平板電腦，一款是11.5英吋定製LCD中端平板，搭載麒麟8系晶片；一款是8.8英吋定製OLED高端平板，搭載麒麟9系晶片；一款是14英吋定製OLED高端平板，搭載麒麟9系晶片。

此前該博主爆料，華為將在5月份發佈全新的16:10定製平板電腦，這款設備的螢幕比例跟Pura X一致，能提升鴻蒙生態的使用體驗。

結合之前的爆料來看，上述三款設備有可能會在5月份亮相，也有可能會在下半年和Mate 80系列一同推出。

另外，該設備出廠搭載原生鴻蒙系統，該系統與安卓、iOS最大的不同之處在於，鴻蒙實現了手機、平板、汽車座艙等多設備、多場景的互聯互通。

目前大部分手機和平板採用Android或者iOS，但是大部分電腦採用Windows系統，不同的廠家採用不同的系統，手機平板和PC在生態閉環方面有諸多壁壘，導致體驗差。

鴻蒙PC將和手機平板一樣採用鴻蒙系統，由於基於同一系統底座，在生態閉環方面優勢明顯，互聯互通的體驗也會明顯更好。

iOS 安卓 華為 鴻蒙系統

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