陸金融業高管高薪時代已過 2024多家券商高管薪資「腰斬」

界面新聞報導，大陸券商人均薪酬下降趨勢較此前兩年有所放緩，22家可比券商2024年人均薪酬均值達人民幣50.81萬元，年增幅為1.62%。但高管薪酬總額依舊呈現下降趨勢，多家券商高管薪資出現「腰斬」。

近年大陸金融業傳聞高薪正在得到整治，包括「行業限薪」、「部分金融央企高管的天價薪酬或將面臨嚴格管控」、「公募公司高管和基金經理薪酬將與業績掛鉤」等關鍵字詞在網上流傳，而2024年銀行業年報揭露了銀行業薪酬的真面目。

報導引述Choice金融終端顯示，從2024年高管總薪酬降幅方面，中信證券最高，達到了69.61%。中信建投、華泰證券、國泰君安、東方證券降幅分別為57.15%、53.35%、49.64%與46.41%。

在員工平均薪酬方面，Choice數據顯示，中信證券、國泰君安位居前兩名，分別為人民幣77.98萬元、70.97萬元。其中，國泰君安漲薪近人民幣5萬元。

2024年券商人均薪酬降幅方面，中原證券最高，達到18.65%，中信建投、中泰證券、國聯民生、中金公司、信達證券降幅均超5%，這一趨勢較2023年降薪最高的幾家券商（30%）出現明顯放緩趨勢。

對於薪資變化，券商首席非銀分析師稱，證券行業2024年營業收入和淨利潤分別實現了10%和20%的年增率。部分券商從業人員人均薪酬的下降，主要受所在機構業績下滑的影響。此外，人員結構優化也是推動平均薪酬上升的因素之一。

頭部券商從業人員表示，「根據當前政策，券商薪酬調整已經是大勢所趨，目前券商降薪有可能是頭部、國資體系券商先行。」

另據第一財經不完全統計，2024年已有中國銀行等9家銀行披露績效薪酬追索扣回情況，累計反向討薪金額接近1.2億元，較往年出現明顯增長。隨著銀行績效追索扣回制度逐漸完善，2024年銀行「反向討薪」（指績效薪酬追索扣回的制度，如員工負責的項目發生不良事件，原本應支付的薪酬可能會被追回）涉及人次與金額顯著增加。

以去年「反向討薪」規模最大的為中國銀行為例，其財報顯示，2024年中行共計對2469人次執行追索扣回，追索扣回績效薪酬總金額達3250萬元，與上年相比年增率超42%。