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陸中央財政補貼城市更新 直轄市最高達12億人民幣

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸財政部、住房城鄉建設部8日發布通知稱，今年中央財政繼續以定額補助支持部分城市實施「城市更新」行動。圖為3月上海街頭遊客拍照。圖／中新社資料照
大陸財政部、住房城鄉建設部8日發布通知稱，今年中央財政繼續以定額補助支持部分城市實施「城市更新」行動。圖為3月上海街頭遊客拍照。圖／中新社資料照

大陸財政部、住房城鄉建設部8日發布通知稱，今年中央財政繼續以定額補助支持部分城市實施「城市更新」行動，與去年相比，補貼的城市範圍、用途均有所擴大。

界面新聞報導，該通知提到，中央財政按區域對實施城市更新行動城市給予定額補助，其中，東部地區每個城市補助總額不超過8億元（人民幣，單位下同），中部地區每個城市補助總額不超過10億元，西部地區每個城市補助總額不超過12億元，直轄市每個城市補助總額不超過12億元。

至於補貼範圍，該通知稱，今年中央財政支持實施城市更新工作的範圍，為大城市及以上城市，共評選不超過20個城市，主要向超大特大城市以及黃河、珠江等重點流域沿線大城市傾斜。

據大陸官方定義，「超大城市」為城區常住人口1000萬以上；「特大城市」為500萬-1000萬；「大城市」為城區常住人口100萬以上、500萬以下的城市。

據大陸第7次全國人口普查，上述的超大特大城市有22個，其中上海北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津7城是超大城市；武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連、蘇州15城是特大城市。

至於今年的支持城市更新方向，通知提出，一是城市供排水、燃氣、供熱等城市地下管網更新改造和經濟集約型綜合管廊建設；二是城市生活污水處理「廠網一體」、城市生活汙水管網全覆蓋樣板區建設等；三是生活垃圾分類處理、建築垃圾治理、綜合桿箱、危舊橋梁、機械停車設施等市政基礎設施提升改造；四是歷史文化街區、老舊小區、口袋公園、綠地開放共享等既有片區更新改造，注重文化、旅遊、餐飲、休閒娛樂等一體打造，加強消費型基礎設施建設。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，城市基礎設施全面「補短板」後，將帶動數兆元規模的市場投資和消費，比如老舊小區「提升類」、「完善類」的改造，舊城區復興帶來的消費和文旅等。

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