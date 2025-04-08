港股收盤上漲 分析師指仍不穩定：只是稍作喘息
香港股市經過昨天歷史性暴跌3021點或13.2%後，今天稍作喘息，恆生指數收盤上漲299點或1.51%，收報20127點。
港股全日成交總額為港幣4331億元，是近幾個月單日成交金額較高的一次。
經過昨天大跌後，中資科技今天稍作反彈，阿里巴巴和騰訊都有1%以上的漲幅；大型銀行股則仍然疲弱，其中建設銀行和工商銀行持續下跌。
今天表現最好的是中資電動車股，包括比亞迪宣布首季可能多賺1.18倍，刺激股價上升4.85%報330元；其他車股也隨之上揚，吉利汽車上揚4.02%報13.96元，零跑汽車急漲12.56%報47元。
市場分析師普遍認為，港股今天只是稍作喘息，由於中國和美國的貿易戰不但沒有解決跡象，更有惡化趨勢，港股短期內仍然不穩定，不排除再有下行風險。
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