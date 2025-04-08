出手護盤！陸「國家隊」集體增持 A股三大股指周二全面收紅

受美國對等關稅措施影響，多家大陸央企於7日深夜起相繼宣布進場護盤。大陸股市三大股指8日收盤全線飄紅，上證指數漲1.58%，報3145.55點；深證成指漲0.64%，報9424.68點；創業板指漲1.83%，報1840.31點。

據大陸央廣網報導，Wind數據統計顯示，滬深兩市及北交所共3,297檔股票上漲，2,044檔股票下跌，平盤個股60檔。8日，A股成交額人民幣1.6兆元。

此前一日，A股7日收盤，上證指數收跌7.34%，深證成指收跌9.66%，創業板指收跌12.5%，成交額人民幣1兆6,180億元，較前一交易日放量4,597億元。全市場逾5,200檔個股下跌，逾2,900檔個股跌停。

由於股市重挫，大陸「國家隊」集體表態增持A股後，隸屬大陸官方的中央匯金、中國國新再次發聲。其中，中國國新8日公告稱，下屬的國新投資將以股票回購增持專款再貸款方式增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為800億元。中央匯金公司有關負責人也提到，將持續發揮好資本市場「穩定器」作用，該出手時將果斷出手。中央匯金公司將堅定增持各類市場風格的ETF，加強增持力度，平衡增持結構。

此外，大陸國務院國資委亦表示，全力支持央企控股上市公司不斷加大增持回購力度。同時，中國人民銀行（大陸央行）則在8日在陸股開盤前發布新聞稿稱，中國人民銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金（ETF），並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。而大陸金融監管總局於8日一早也發出通知宣布，將提高保險資金投資股市比例。

中國銀河證券研究所章俊團隊研判，政策面上看，面對美國加徵對等關稅的衝擊，大陸政策有充分的準備，政策調節空間較大。從基本面來看，隨一系列政策持續加碼，大陸經濟延續邊際改善。在資金面上，隨中長期資金入市政策進一步落實，A股市場資金面結構有望進一步優化。

章俊團隊續稱，從估值來看，相較海外市場來講，A股估值仍處偏低位置，「展望後續，A股市場估值上漲空間仍大」。