快訊

指台股已漸漸趨穩！金管會曝限空令成效達86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「伸手臂」！Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

出手護盤！陸「國家隊」集體增持 A股三大股指周二全面收紅

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在大陸「國家隊」集體進場護盤增持後，A股三大股指8日收盤全線飄紅。圖／路透
在大陸「國家隊」集體進場護盤增持後，A股三大股指8日收盤全線飄紅。圖／路透

美國對等關稅措施影響，多家大陸央企於7日深夜起相繼宣布進場護盤。大陸股市三大股指8日收盤全線飄紅，上證指數漲1.58%，報3145.55點；深證成指漲0.64%，報9424.68點；創業板指漲1.83%，報1840.31點。

據大陸央廣網報導，Wind數據統計顯示，滬深兩市及北交所共3,297檔股票上漲，2,044檔股票下跌，平盤個股60檔。8日，A股成交額人民幣1.6兆元。

此前一日，A股7日收盤，上證指數收跌7.34%，深證成指收跌9.66%，創業板指收跌12.5%，成交額人民幣1兆6,180億元，較前一交易日放量4,597億元。全市場逾5,200檔個股下跌，逾2,900檔個股跌停。

由於股市重挫，大陸「國家隊」集體表態增持A股後，隸屬大陸官方的中央匯金、中國國新再次發聲。其中，中國國新8日公告稱，下屬的國新投資將以股票回購增持專款再貸款方式增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為800億元。中央匯金公司有關負責人也提到，將持續發揮好資本市場「穩定器」作用，該出手時將果斷出手。中央匯金公司將堅定增持各類市場風格的ETF，加強增持力度，平衡增持結構。

此外，大陸國務院國資委亦表示，全力支持央企控股上市公司不斷加大增持回購力度。同時，中國人民銀行（大陸央行）則在8日在陸股開盤前發布新聞稿稱，中國人民銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金（ETF），並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。而大陸金融監管總局於8日一早也發出通知宣布，將提高保險資金投資股市比例。

中國銀河證券研究所章俊團隊研判，政策面上看，面對美國加徵對等關稅的衝擊，大陸政策有充分的準備，政策調節空間較大。從基本面來看，隨一系列政策持續加碼，大陸經濟延續邊際改善。在資金面上，隨中長期資金入市政策進一步落實，A股市場資金面結構有望進一步優化。

章俊團隊續稱，從估值來看，相較海外市場來講，A股估值仍處偏低位置，「展望後續，A股市場估值上漲空間仍大」。

另，華金證券指，中長期來看，政策發力導致獲利和信用修復進而提升A股估值的中長期慢牛邏輯不變。一是外需壓力加大背景下，政策發力的緊迫性和可能性提升；其次，在盈利和信用修復的環境中，A股估值有支撐，加徵關稅不改變A股中長期「慢牛」的邏輯。短期恐慌情緒釋放後是布局低估值優質藍籌成長個股的機會，內需和自主可控相關的產業可能相對占優。

受美國對等關稅措施影響，多家大陸央企於7日深夜起相繼宣布進場護盤。大陸股市三大股指8日收盤全線飄紅，上證指數漲1.58%，報3145.55點；深證成指漲0.64%，報9424.68點；創業板指漲1.83%，報1840.31點。圖／取自央視新聞
受美國對等關稅措施影響，多家大陸央企於7日深夜起相繼宣布進場護盤。大陸股市三大股指8日收盤全線飄紅，上證指數漲1.58%，報3145.55點；深證成指漲0.64%，報9424.68點；創業板指漲1.83%，報1840.31點。圖／取自央視新聞

ETF 中國人民銀行 美國 關稅 陸股

延伸閱讀

美對等關稅風暴來襲 市長侯友宜初估新北一年損失55.25億

陸配限期須繳「喪失原籍證明」是什麼？ 海基會曝申辦流程

美國對等關稅影響 群光：很多美系客戶暫停拉貨

川普關稅公式被爆灌水4倍 美企研究所學者：關鍵係數搞錯

相關新聞

川普關稅重創 陸祭反制措施…專家拋3應對原則：爭取主動權

美國祭出對等關稅政策，中國採取反制措施。中國經濟學家提出應對3原則，建議強力反制外也要保留對話機制、加快建構「國際統一戰...

出手護盤！陸「國家隊」集體增持 A股三大股指周二全面收紅

受美國對等關稅措施影響，多家大陸央企於7日深夜起相繼宣布進場護盤。大陸股市三大股指8日收盤全線飄紅，上證指數漲1.58%...

港股收盤上漲 分析師指仍不穩定：只是稍作喘息

香港股市經過昨天歷史性暴跌3021點或13.2%後，今天稍作喘息，恆生指數收盤上漲299點或1.51%，收報20127點

美中關稅戰 彭博：傳陸反對SHEIN等企業將生產轉至境外

美國總統川普上周祭出對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪。然而，大陸對此態度強硬回敬包括對美貨加徵34％、多種中重稀土相關物項實...

特斯拉等都來了…中召開美企圓桌會 籲業者促川普回頭

在美中雙方互掐脖子的關稅戰開打後，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激6日主持召開美資企業圓桌會，特斯拉、GE醫療、...

官方出手強力救市 陸股周二早盤止跌回升

在官方強力出手護盤下，陸股周二早盤止跌回升。截至中午收盤， 上證指數報3,124.77點，漲0.91%，深成指報9,40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。