官方出手強力救市 陸股周二早盤止跌回升
在官方強力出手護盤下，陸股周二早盤止跌回升。截至中午收盤， 上證指數報3,124.77點，漲0.91%，深成指報9,404.2點，漲0.42%，創業板指報1,839.31點，漲1.78%。粗估滬深兩市8日早盤成交額已逾人民幣1兆元（約合新台幣4.6兆元）。
上海第一財經表示，8日「反關稅概念股」持續上漲，零售、食品、電力、房地產、白酒、基建、金融類股漲幅居前，但消費電子、算力、機器人、太陽能、黃金概念股持續走弱。
在周二陸股開盤前，大陸金融監管總局發出宣布，將提高保險資金投資股市比例。大陸央行也發布新聞稿稱，將堅定支持中央匯金公司加大力度增持ETF，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。
另，自7日深夜至8日上午，大陸多家國有企業相繼宣布將進場護盤或買回自家公司股票。
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