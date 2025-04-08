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全球金價下跌 中國民眾趁機搶購金飾

中央社／ 香港8日電

美國日前宣布向各國徵收對等關稅，間接導致金價下跌。據報導，中國民眾立即趁機搶購金飾；在深圳和武漢，大批民眾湧到首飾店搶購金飾，由於人數眾多，武漢一些店頒布了「限購令」。

香港星島日報今天報導，大批中國民眾連日來趁機搶購金飾，其中深圳水貝各主要黃金珠寶賣場人山人海，不少人從外地跨省購買，因為他們認為水貝的金飾較實惠。

此外，湖北武漢多家金店也是客流湧動，買家絡繹不絕，當地老鋪黃金店的店員向中國媒體說，排隊買金的顧客潮從4月3日開始就沒有停過，無論是基礎款還是網紅爆款都缺貨。

相關店員表示，為防止「黃牛」代購，目前老鋪黃金店推出限購政策，每位顧客最多只能購買5件金飾，金額不限。

報導表示，在美國宣布對等關稅影響下，全球金融市場陷入恐慌氛圍，一些損失嚴重的投資者不得不拋售黃金來彌補其他資產上的虧蝕，以致國際金價轉跌。

不過，儘管近期金價幾番插水，但今年來金價漲幅仍達16%。

金價 金飾 黃金

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