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中國「國家隊」出手救市 多間央企增持股票資產

中央社／ 北京8日電

受美國對等關稅風暴衝擊影響，中國股市三大指數昨天重挫。中國官方今天宣布將提高保險資金投資股市比例，多間央企也宣布增持股票，中國人民銀行（中國央行）也表示力挺央企中央匯金增持ETF

據中國官媒央視新聞報導，7日至8日凌晨，中央匯金、中國誠通、中國國新、中國電科等央企陸續宣布增持央國企、科技創新類股票。

中國國新控股有限責任公司宣布，旗下國新投資有限公司將以股票回購增持專項再貸款方式，增持央企股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為人民幣800億元（約新台幣3600億元）。

中國電子科技集團有限公司則宣布，已完成增持回購旗下上市公司股票超過20億元。

中國誠通集團表示，其旗下誠通金控和誠暘投資增持ETF和央企股票，並持續大額增持央國企、科技創新類股票。

中央匯金公司公告稱，已再次增持ETF，未來將繼續增持。中國人民銀行新聞發言人今早也表示，銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持ETF，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

據澎湃新聞報導，據Wind不完全統計，從7日收盤後到今早，共有75家公司發布了回購公告，20家公司發布了增持公告。

此外，中國國家金融監督管理總局近日印發「關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知」。

通知提到，將部分檔位償付能力充足率對應的權益類資產比例上調5%、引導保險資金加大對國家戰略性新興產業股權投資力度、放寬稅延養老比例監管要求，藉此加大對資本市場和實體經濟的支持力度。

金融監管總局表示，發布通知是優化保險資金資產配置的重要舉措，有利於促進保險業更好發揮長期資金和耐心資本優勢。金融監管總局下一步將持續完善保險資金運用監管政策，助力經濟社會發展。

中國A股今天開盤後走勢動盪，截至發稿前，上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）、深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）漲跌幅都在1%以內。

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