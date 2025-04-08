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人民幣續貶 中間價跌穿7.2創逾一年半新低

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中美貿易戰再升級也讓人民幣持續承壓，8日大陸官方開出的中間價跌破7.2關口，創逾1年半新低。（路透）
中美貿易戰再升級也讓人民幣持續承壓，8日大陸官方開出的中間價跌破7.2關口，創逾1年半新低。（路透）

中美貿易戰持續升級，在互加關稅後，美國總統川普揚言要向大陸再加徵50%關稅，讓人民幣持續承壓。8日，由大陸官方調控的中間價跌破7.2關口，創逾1年半新低；在岸人民幣（CNY）早段跌逾200點子，離岸人民幣（CNH）一度貶破7.36。市場預期大陸將以人民幣貶值應對關稅，其中，富瑞預測人民幣兌美元匯率跌幅或將達到30%。

中國外匯交易中心8日公告人民幣兌美元中間價報7.2038，較前日下調58個基點，為「四連跌」，創下2023年9月11日以來新低，與市場預測偏離擴大至近1,300個基點。截至發稿前，人民幣兌美元在岸價最新報7.333，貶值0.94%；人民幣兌美元離岸價約為7.346，跌約0.03%。

自去年11月中旬以來，大陸央行一直將官方指導價定在高於市場預期的水準，分析師和交易員認為這顯示大陸央行對人民幣貶值感到不安。

港媒《星島日報》指，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，關注大陸央行中間價及離岸人民幣流動性，若顯示出央行採取措施遏制跌勢的跡象，並堅守7.2的中間價「底線」，美元兌人民幣或難突破7.35至7.40的阻力區間。

不過，李若凡認為，如果關稅戰持續升級，同時央行開始放開對中間價的干預，美元兌人民幣或存在突破7.4的風險。

此外，市場還關注北京當局是否會放手讓人民幣貶值，以紓緩關稅的衝擊。富瑞認為，若北京容許在匯率出手，將會是「大手筆」，料最高可貶值達30%，但相信條件是54%關稅維持長時間才考慮。富國亦提到，人民幣有機會在兩個月內主動貶值達15%。

瑞穗則持較為保守的觀點，預料人民幣將跌至7.5水平，即較目前貶值3%。

另，據彭博報導，道明證券宏觀策略師Alex Loo認為，隔夜美元走強之際，人行為錨定匯率，8日設定的人民幣中間價比預期強1,259個基點，因此不會對中間價跌破7.2元過度解讀為人行在對人民幣「放手」，因為逆周期因子仍然存在。

Alex Loo續稱，鑒於關稅不確定性及美國經濟增長放緩，美元走強不是今年下半年的基本情形，因此人行可很好錨定人民幣，堅持到美元下半年疲軟，料人行不會像2018年那樣讓人民幣兌美元大幅貶值10%以上。他認為，人行目前將努力守住7.35這一低點，預計到今年底隨著美元疲軟，人民幣兌美元匯率將升至7。

人民幣 大陸央行

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